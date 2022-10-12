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Россиян пугают украинскими террористами: ФСБ отчиталась о задержаниях в Брянске и Подмосковье

Станислав ПогориловСреда, 12 октября 2022, 10:25
Россиян пугают украинскими террористами: ФСБ отчиталась о задержаниях в Брянске и Подмосковье
Фото: "ТАСС"

ФСБ России заявило, что предупредило "теракты" украинских спецслужб в Брянске и Подмосковье.

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС"

Детали: По данным российских спецслужб, в Московской области задержан агент Службы безопасности Украины 1972 года рождения, который якобы готовил "теракты" с применением двух переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла".

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Агент, говорят россияне, по заданию СБУ в оборудованном в автомобиле тайнике доставил в Россию из Киева транзитом через Эстонию ПЗРК для подготовки террористических актов, а также подобрал место их конспиративного хранения.

Россияне пишут, что фигурант дела "раскаялся" в содеянном и сотрудничает со следствием.

При этом в ФСБ не сообщили, что именно задержанный собирался взорвать из ПЗРК.

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Также якобы ФСБ помешала "теракту" на транспортном терминале в Брянске, "который готовили украинские спецслужбы".

Сообщается, что задержан гражданин Украины 1967 года рождения, который прибыл из Киева через Эстонию.

В Брянской области он якобы изъял "схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств".

Что предшествовало: ФСБ России отчиталась о расследовании взрыва на Крымском мосту, по их данным всего задержаны 8 человек, а организатором, считают россияне, было Главное управление разведки и его руководитель Кирилл Буданов.

Темы: войнаУкраинаРосcиятеракт
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