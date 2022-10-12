Росіяни втратили на війні з Україною понад 63 тисячі солдатів – Генштаб

Російська Федерація у війні проти України втратила вже більше 63 тисяч військовослужбовців, за підрахунком України.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Деталі: У Генштабі відзначили, що в зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника.

Дослівно: "Цифри буде скориговано та опубліковано окремо, протягом дня. Завтра, до вже скоригованих цифр будуть додані втрати ворога за попередню добу. Дякуємо за розуміння. Зараз інформація публікується за звичайним алгоритмом - додано втрати ворога за попередню добу".

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 63 380 (+270) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2505 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5181 (+19) од,

артилерійських систем – 1507 (+11) од,

РСЗВ – 355 (+2) од,

засоби ППО ‒ 182 (+1) од,

літаків – 268 (+0) од,

гелікоптерів – 235 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1129 (+15),

крилаті ракети ‒ 315 (+20),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3927 (+11) од,

спеціальна техніка ‒ 136 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.