Росіяни втратили на війні з Україною понад 63 тисячі солдатів – Генштаб
Середа, 12 жовтня 2022, 10:32
Російська Федерація у війні проти України втратила вже більше 63 тисяч військовослужбовців, за підрахунком України.
Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
Деталі: У Генштабі відзначили, що в зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника.
Дослівно: "Цифри буде скориговано та опубліковано окремо, протягом дня. Завтра, до вже скоригованих цифр будуть додані втрати ворога за попередню добу. Дякуємо за розуміння. Зараз інформація публікується за звичайним алгоритмом - додано втрати ворога за попередню добу".
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 63 380 (+270) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2505 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5181 (+19) од,
- артилерійських систем – 1507 (+11) од,
- РСЗВ – 355 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 182 (+1) од,
- літаків – 268 (+0) од,
- гелікоптерів – 235 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1129 (+15),
- крилаті ракети ‒ 315 (+20),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3927 (+11) од,
- спеціальна техніка ‒ 136 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
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