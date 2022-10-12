Россияне потеряли на войне с Украиной более 63 тысяч солдат – Генштаб

Российская Федерация в войне против Украины потеряла уже более 63 тысяч военнослужащих, по подсчетам Украины.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Детали: В Генштабе отметили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника.

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Дословно: "Цифры будут скорректированы и опубликованы отдельно, в течение дня. Завтра, к уже скорректированным цифрам будут добавлены потери врага за предыдущие сутки. Спасибо за понимание. Сейчас информация публикуется по обычному алгоритму - добавлены потери врага за предыдущие сутки".

Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.10 ориентировочно составили:

личного состава - около 63 380 (+270) человек ликвидировано,

танков - 2505 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 5181 (+19) ед,

артиллерийских систем - 1507 (+11) ед,

РСЗО - 355 (+2) ед,

средства ПВО - 182 (+1) ед,

самолетов - 268 (+0) ед,

вертолетов - 235 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1129 (+15),

крылатые ракеты - 315 (+20),

корабли / катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3927 (+11) ед,

специальная техника - 136 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.