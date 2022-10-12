Россияне потеряли на войне с Украиной более 63 тысяч солдат – Генштаб
Российская Федерация в войне против Украины потеряла уже более 63 тысяч военнослужащих, по подсчетам Украины.
Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Детали: В Генштабе отметили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника.
Дословно: "Цифры будут скорректированы и опубликованы отдельно, в течение дня. Завтра, к уже скорректированным цифрам будут добавлены потери врага за предыдущие сутки. Спасибо за понимание. Сейчас информация публикуется по обычному алгоритму - добавлены потери врага за предыдущие сутки".
Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.10 ориентировочно составили:
- личного состава - около 63 380 (+270) человек ликвидировано,
- танков - 2505 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 5181 (+19) ед,
- артиллерийских систем - 1507 (+11) ед,
- РСЗО - 355 (+2) ед,
- средства ПВО - 182 (+1) ед,
- самолетов - 268 (+0) ед,
- вертолетов - 235 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1129 (+15),
- крылатые ракеты - 315 (+20),
- корабли / катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3927 (+11) ед,
- специальная техника - 136 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.