У ГУР відреагували на звинувачення росіян у вибуху на Кримському мосту
Середа, 12 жовтня 2022, 10:43
Представник прес-служби ГУР Міноборони Андрій Юсов вважає зайвим коментувати звинувачення російських спецслужб у причетності України до вибуху на Кримському мосту, оскільки ФСБ та СК – "фейкові" структури.
Джерело: коментар Юсова "Суспільному"
Пряма мова Юсова: "Нісенітниця вся діяльність ФСБ і Слідчого комітету. Це фейкові структури, які обслуговують путінський режим, тому коментувати їхні чергові заяви ми точно не будемо. Дивно, що ще ніякої візитівки не знайшли в районі Кримського мосту".
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Що було раніше: ФСБ Росії відзвітувала про розслідування вибуху на Кримському мосту, за їхніми даними всього затримано 8 людей, а організатором, вважають росіяни, було Головне управління розвідки та його керівник Кирило Буданов.