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В ГУР отреагировали на обвинения россиян во взрыве на Крымском мосту

Станислав ПогориловСреда, 12 октября 2022, 10:43
ФОТО: HTTPS://T.ME/RIAMELITOPOL

Представитель пресс-службы ГУР Минобороны Андрей Юсов считает излишним комментировать обвинения российских спецслужб в причастности Украины к взрыву на Крымском мосту, поскольку ФСБ и СК - "фейковые" структуры.

Источник: комментарий Юсова "Суспільному"

Прямая речь Юсова: "Чушь вся деятельность ФСБ и Следственного комитета. Это фейковые структуры, которые обслуживают путинский режим, поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем. Странно, что еще никакой визитки не нашли в районе Крымского моста".

Что предшествовало: ФСБ России отчиталась о расследовании взрыва на Крымском мосту, по их данным всего задержаны 8 человек, а организатором, считают россияне, было Главное управление разведки и его руководитель Кирилл Буданов.

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Темы: войнаУкраинаРосcиятеракт
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