ЗСУ просуваються вперед на Луганщині, окупанти укріплюють оборону – Гайдай

Збройні сили України продовжують звільняти території Луганщини, окупанти намагаються вибудувати багатошарову лінію оборони.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram

Пряма мова: "Збройні сили України потроху просуваються вперед (на Луганщині - ред). Російські окупаційні війська стрімко намагаються вибудувати багатошарову лінію оборони. Вони будують в різних місцях захисні споруди, всю першу ділянку лінії фронту активно мінують, зокрема це стосується не тільки мостів та доріг, а й адмінбудівель".

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Деталі: Гайдай нагадав, що станом на 12 жовтня звільнені вже 7 населених пунктів, і ЗСУ просуваються далі, однак розголошувати деталей поки не будуть.

Що цьому передувало: 9 жовтня Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай назвав 7 населених пунктів, нещодавно звільнених ЗСУ на Луганщині.