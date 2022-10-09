Стало відомо, які 7 населених пунктів ЗСУ звільнили на Луганщині

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай назвав 7 населених пунктів, нещодавно звільнених ЗСУ на Луганщині.

Джерело: Гайдай у Telegram

Дослівно: "Наразі всі сім населених пунктів повністю контролюються Україною. Це:

Реклама:

село Новолюбівка Красноріченської селищної громади Сватівського району;

село Невське Красноріченської селищної громади Сватівського району;

село Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району;

село Новоєгорівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

село Надія Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

село Андріївка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

село Стельмахівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району".

Деталі: Гайдай повідомив, що першою Збройні Сили України звільнили Греківку.

"Незважаючи на резонанс в Інтернет спільноті, ми не одразу повідомили про вигнання окупантів із цього населеного пункту. На той час там ще тривали стабілізаційні заходи. Як і в інших селах, в які увійшли наші військові", - пояснив голова ОВА.

Що передувало: 7 жовтня президент Володимир Зеленський повідомляв, що цього тижня ЗСУ звільнили на сході України 776 квадратних кілометрів території і 29 населених пунктів, зокрема шість на Луганщині.

ВІДЕО ДНЯ

6 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські захисники звільнили село Греківка в Луганській області.

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти