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Стало відомо, які 7 населених пунктів ЗСУ звільнили на Луганщині

Катерина ТищенкоНеділя, 9 жовтня 2022, 16:04
Стало відомо, які 7 населених пунктів ЗСУ звільнили на Луганщині
скріншот deepstatemap

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай назвав 7 населених пунктів, нещодавно звільнених ЗСУ на Луганщині.

Джерело: Гайдай у Telegram

Дослівно: "Наразі всі сім населених пунктів повністю контролюються Україною. Це:

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  • село Новолюбівка Красноріченської селищної громади Сватівського району;
  • село Невське Красноріченської селищної громади Сватівського району;
  • село Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району;
  • село Новоєгорівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
  • село Надія Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
  • село Андріївка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
  • село Стельмахівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району".

Деталі: Гайдай повідомив, що першою Збройні Сили України звільнили Греківку.

"Незважаючи на резонанс в Інтернет спільноті, ми не одразу повідомили про вигнання окупантів із цього населеного пункту. На той час там ще тривали стабілізаційні заходи. Як і в інших селах, в які увійшли наші військові", - пояснив голова ОВА.

Що передувало: 7 жовтня президент Володимир Зеленський повідомляв, що цього тижня ЗСУ звільнили на сході України 776 квадратних кілометрів території і 29 населених пунктів, зокрема шість на Луганщині.

ВІДЕО ДНЯ

6 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські захисники звільнили село Греківка в Луганській області.

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Теми: Луганська областьдеокупація
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