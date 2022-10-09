Стало відомо, які 7 населених пунктів ЗСУ звільнили на Луганщині
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай назвав 7 населених пунктів, нещодавно звільнених ЗСУ на Луганщині.
Джерело: Гайдай у Telegram
Дослівно: "Наразі всі сім населених пунктів повністю контролюються Україною. Це:
- село Новолюбівка Красноріченської селищної громади Сватівського району;
- село Невське Красноріченської селищної громади Сватівського району;
- село Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району;
- село Новоєгорівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
- село Надія Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
- село Андріївка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
- село Стельмахівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району".
Деталі: Гайдай повідомив, що першою Збройні Сили України звільнили Греківку.
"Незважаючи на резонанс в Інтернет спільноті, ми не одразу повідомили про вигнання окупантів із цього населеного пункту. На той час там ще тривали стабілізаційні заходи. Як і в інших селах, в які увійшли наші військові", - пояснив голова ОВА.
Що передувало: 7 жовтня президент Володимир Зеленський повідомляв, що цього тижня ЗСУ звільнили на сході України 776 квадратних кілометрів території і 29 населених пунктів, зокрема шість на Луганщині.
6 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські захисники звільнили село Греківка в Луганській області.
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