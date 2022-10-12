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ВСУ продвигаются вперед на Луганщине, оккупанты укрепляют оборону – Гайдай

"Украинская правда"Среда, 12 октября 2022, 10:57
Getty Images

Вооруженные силы Украины продолжают освобождать территории Луганщины, оккупанты пытаются выстроить многослойную линию обороны

Источник: председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Вооруженные силы Украины немного продвигаются вперед (на Луганщине - ред). Российские оккупационные войска стремительно пытаются выстроить многослойную линию обороны. Они строят в разных местах защитные сооружения, весь первый участок линии фронта активно минируют, в частности это касается не только мостов и дорог, но и админзданий".

Детали: Гайдай напомнил, что по состоянию на 12 октября освобождены уже 7 населенных пунктов, и ВСУ продвигаются дальше, однако сообщать подробности пока не будут. 

Что этому предшествовало: 9 октября Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай назвал 7 населенных пунктов, недавно освобожденных ВСУ на Луганщине.

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Темы: Луганская областьконтрнаступлениевойна
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