ВСУ продвигаются вперед на Луганщине, оккупанты укрепляют оборону – Гайдай

Вооруженные силы Украины продолжают освобождать территории Луганщины, оккупанты пытаются выстроить многослойную линию обороны

Источник: председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Вооруженные силы Украины немного продвигаются вперед (на Луганщине - ред). Российские оккупационные войска стремительно пытаются выстроить многослойную линию обороны. Они строят в разных местах защитные сооружения, весь первый участок линии фронта активно минируют, в частности это касается не только мостов и дорог, но и админзданий".

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Детали: Гайдай напомнил, что по состоянию на 12 октября освобождены уже 7 населенных пунктов, и ВСУ продвигаются дальше, однако сообщать подробности пока не будут.

Что этому предшествовало: 9 октября Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай назвал 7 населенных пунктов, недавно освобожденных ВСУ на Луганщине.