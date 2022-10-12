Митрополит УПЦ МП пропагував "рускій мір", готується підозра – СБУ

Служба безпеки України підтвердила викриття керуючого однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині Іонафана, який виправдовував агресію РФ і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян.

Джерело: пресслужба СБУ, начальник поліції Вінницької області Іван Іщенко

Дослівно: "В рамках роботи із нейтралізації загроз державній безпеці слідство встановило, що навіть після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ в Україну священнослужитель підтримував політику Кремля та схвалював дії РФ.

Митрополит на власному інтернет-ресурсі розміщував публікації, які містять заклики до розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила протиправний характер дій зловмисника".

фото поліції

Деталі: Зазначається, що напередодні під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та у релігійних спорудах правоохоронці вилучили:

комп’ютерну техніку та мобільні термінали;

друковані матеріали проросійського змісту та пропагандистську літературу;

інші речові докази, які направлено на експертизу.

фото поліції

В рамках кримінального провадження за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 11 жовтня стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшуки у вінницького митрополита УПЦ МП Іонафана – в миру Анатолій Єлецьких.