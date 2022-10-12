Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Митрополит УПЦ МП пропагував "рускій мір", готується підозра – СБУ

Валентина РоманенкоСереда, 12 жовтня 2022, 12:14
Митрополит УПЦ МП пропагував рускій мір, готується підозра – СБУ
фото поліції

Служба безпеки України підтвердила викриття керуючого однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині Іонафана, який виправдовував агресію РФ і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян.

Джерело: пресслужба СБУ, начальник поліції Вінницької області Іван Іщенко

Дослівно: "В рамках роботи із нейтралізації загроз державній безпеці слідство встановило, що навіть після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ в Україну священнослужитель підтримував політику Кремля та схвалював дії РФ.

Реклама:

Митрополит на власному інтернет-ресурсі розміщував публікації, які містять заклики до розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила протиправний характер дій зловмисника".

 
фото поліції

Деталі: Зазначається, що напередодні під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та у релігійних спорудах правоохоронці вилучили:

ВІДЕО ДНЯ
  • комп’ютерну техніку та мобільні термінали;
  • друковані матеріали проросійського змісту та пропагандистську літературу;
  • інші речові докази, які направлено на експертизу.
 
фото поліції

В рамках кримінального провадження за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.

Що передувало: 11 жовтня стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшуки у вінницького митрополита УПЦ МП Іонафана – в миру Анатолій Єлецьких.

Теми: Вінницька областьвійнацеркваСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Вінницька область
Масштабна ДТП на Вінничині: у легковику загинуло 12 людей, у тому числі 6 дітей
На Вінничині під час зіткнення легковика та вантажівки загинуло 9 людей
Силовики ліквідували масштабну схему друку липових паспортів і прав водія
Останні новини
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
Усі новини...
Реклама: