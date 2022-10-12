Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Митрополит УПЦ МП пропагував "рускій мір", готується підозра – СБУ

Валентина РоманенкоСереда, 12 жовтня 2022, 12:14
фото поліції

Служба безпеки України підтвердила викриття керуючого однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині Іонафана, який виправдовував агресію РФ і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян.

Джерело: пресслужба СБУ, начальник поліції Вінницької області Іван Іщенко

Дослівно: "В рамках роботи із нейтралізації загроз державній безпеці слідство встановило, що навіть після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ в Україну священнослужитель підтримував політику Кремля та схвалював дії РФ.

Митрополит на власному інтернет-ресурсі розміщував публікації, які містять заклики до розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила протиправний характер дій зловмисника".

 
фото поліції

Деталі: Зазначається, що напередодні під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та у релігійних спорудах правоохоронці вилучили:

  • комп’ютерну техніку та мобільні термінали;
  • друковані матеріали проросійського змісту та пропагандистську літературу;
  • інші речові докази, які направлено на експертизу.
 
фото поліції

В рамках кримінального провадження за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 11 жовтня стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшуки у вінницького митрополита УПЦ МП Іонафана – в миру Анатолій Єлецьких.

Теми: Вінницька областьвійнацеркваСБУ
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Генасамблея ООН засудила "референдуми" РФ на окупованій частині України, Зеленський відреагував

Компанія зі США постачала обладнання виробнику російських ППО – Reuters

ЄС вважає, що санкції вичерпують військовий бюджет РФ, але їй допомагають Туреччина й Китай – ЗМІ

фото, відеоЗнайдено 25 жертву розстрілу автоколони на Харківщині: літня жінка проповзла 200 м

У Пентагоні натякнули, які рішення щодо ППО обговорювалися на шостому "Рамштайні"

Повітряні сили попередили, що через дрони-камікадзе тривоги можуть тривати довше

Усі новини...
Вінницька область
На Вінниччині вводять режим тотальної економії електроенергії
Ладижинська ТЕС зазнала повторного удару, є постраждалі – ДТЕК
У Львові та Вінниці пролунали вибухи, є постраждалі
Останні новини
02:51
фотоMaxar показав нові фото пошкодженого Кримського мосту
02:15
У США представили стратегію нацбезпеки: Китай залишається найсерйознішим викликом
01:30
Зеленський: Через терор РФ економіка впала понад як на третину
01:13
У Росії на тлі війни засекретили чверть усіх витрат на 2023 рік – ЗМІ
00:40
Чехія до 2025 року витратить 61 млн євро на відбудову України
00:05
Макрон пообіцяв Україні шість Caesar та зенітні ракети
23:59
Сумщина: росіяни зруйнували 3 електростанції, відключення світла – без графіка
23:53
У Єврокомісії порадили Угорщині "вчитися на минулих помилках" через візит Сійярто в Москву
23:46
Посол Британії працює з ліхтариком, щоб допомогти українцям зекономити енергію
23:35
Генасамблея ООН засудила "референдуми" РФ на окупованій частині України, Зеленський відреагував
Усі новини...