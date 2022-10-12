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Митрополит УПЦ МП пропагандировал "русский мир", готовится подозрение – СБУ

Валентина РоманенкоСреда, 12 октября 2022, 12:14
Митрополит УПЦ МП пропагандировал русский мир, готовится подозрение – СБУ
фото полиции

Служба безопасности Украины подтвердила разоблачение управляющего одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области Ионафана, который оправдывал агрессию РФ и разжигал межконфессиональную вражду среди верующих.

Источник: пресс-служба СБУ, начальник полиции Винницкой области Иван Ищенко

Дословно: "В рамках работы по нейтрализации угроз государственной безопасности следствие установило, что даже после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск в Украину священнослужитель поддерживал политику Кремля и одобрял действия РФ.

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Митрополит на собственном интернет-ресурсе размещал публикации, содержащие призывы к разжиганию межконфессиональной вражды.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила противоправный характер действий злоумышленника".

 
ФОТО ПОЛИЦИИ

Детали: Отмечается, что накануне во время санкционированных обысков по месту жительства и в религиозных сооружениях правоохранители изъяли:

ВИДЕО ДНЯ
  • компьютерную технику и мобильные терминалы;
  • печатные материалы пророссийского содержания и пропагандистскую литературу;
  • другие вещественные доказательства, которые направлены на экспертизу.
 
ФОТО ПОЛИЦИИ

В рамках уголовного производства по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении.

Что предшествовало: 11 октября стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыски у винницкого митрополита УПЦ МП Ионафана - в миру Анатолий Елецких.

Темы: Винницкая областьвойнацерковьСБУ
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