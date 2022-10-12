Митрополит УПЦ МП пропагандировал "русский мир", готовится подозрение – СБУ

Служба безопасности Украины подтвердила разоблачение управляющего одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области Ионафана, который оправдывал агрессию РФ и разжигал межконфессиональную вражду среди верующих.

Источник: пресс-служба СБУ, начальник полиции Винницкой области Иван Ищенко

Дословно: "В рамках работы по нейтрализации угроз государственной безопасности следствие установило, что даже после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск в Украину священнослужитель поддерживал политику Кремля и одобрял действия РФ.

Митрополит на собственном интернет-ресурсе размещал публикации, содержащие призывы к разжиганию межконфессиональной вражды.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила противоправный характер действий злоумышленника".

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Детали: Отмечается, что накануне во время санкционированных обысков по месту жительства и в религиозных сооружениях правоохранители изъяли:

компьютерную технику и мобильные терминалы;

печатные материалы пророссийского содержания и пропагандистскую литературу;

другие вещественные доказательства, которые направлены на экспертизу.

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В рамках уголовного производства по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении.

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Что предшествовало: 11 октября стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыски у винницкого митрополита УПЦ МП Ионафана - в миру Анатолий Елецких.