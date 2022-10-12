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ФСБ готує план евакуації родин своїх офіцерів з України – ЦНС

"Українська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 12:24
Ілюстративне фото з Facebook Генштабу

Старшим офіцерам російської ФСБ в окупованих регіонах України надали маршрути евакуації їх та їхніх родин на територію Росії.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву 

Деталі: Плани щодо евакуації отримали працівники російської спецслужби у всіх тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму, де розміщено велику кількість офіцерів. За інформацією Центру національного спротиву, ТОТ вже почали покидати родини гауляйтерів, "очільників" районів, а також вищого військового керівництва.

Також в ЦНС закликали підпілля скористатися панікою серед окупаційного керівництва та повідомляти про переміщення техніки та військові об’єкти росіян. 

Що цьому передувало: У вересня українські розвідники повідомили, що російські окупанти здійснювали евакуацію своїх родин з Криму та півдня України, ФСБшники намагалися таємно продати своє житло на півострові.

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Теми: окупаціяевакуаціяФСБРосія
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