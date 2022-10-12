ФСБ готовит план эвакуации семей своих офицеров из Украины – ЦНС

Старшим офицерам российской ФСБ в оккупированных регионах Украины предоставили маршруты эвакуации их и их семей на территорию России.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления

Детали: Планы по эвакуации получили работники российской спецслужбы во всех временно оккупированных территориях, в частности в Крыму, где размещено большое количество офицеров. По информации Центра национального сопротивления, ВОТ уже начали покидать семьи гауляйтеров, "руководителей" районов, а также высшего военного руководства.

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Также в ЦНС призвали подполье воспользоваться паникой среди оккупационного руководства и сообщать о перемещении техники и военных объектах россиян.

Что этому предшествовало: В сентябре украинские разведчики сообщили, что российские оккупанты осуществляли эвакуацию своих семей из Крыма и юга Украины, ФСБшники пытались тайно продать свое жилье на полуострове.