Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Повітряні сили знищили 4 вертольоти Росії за 18 хвилин

"Українська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 13:30
Ка-52, фото з Вікіпедії

Зранку 12 жовтня підрозділи Повітряних сил за 18 хвилин знищили щонайменше 4 ударних вертольоти російських окупантів.

Джерело: пресслужба Повітряних сил

Дослівно: "З 8:40 по 8:58 12 жовтня на півдні України зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено щонайменше чотири ударних вертольоти противника (імовірно Ка-52), які здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку".

Деталі: За попередньою інформацією, один вертоліт впав на звільненій від росіян території, решта – за лінією фронту. Повітряні сили додають, що бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є ймовірність ураження інших цілей. 

 

Що цьому передувало: За ранок 12 жовтня українська ППО також збила 9 дронів-камікадзе "Shahed-136" над Миколаївщиною.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Генасамблея ООН засудила "референдуми" РФ на окупованій частині України, Зеленський відреагував

Компанія зі США постачала обладнання виробнику російських ППО – Reuters

ЄС вважає, що санкції вичерпують військовий бюджет РФ, але їй допомагають Туреччина й Китай – ЗМІ

фото, відеоЗнайдено 25 жертву розстрілу автоколони на Харківщині: літня жінка проповзла 200 м

У Пентагоні натякнули, які рішення щодо ППО обговорювалися на шостому "Рамштайні"

Повітряні сили попередили, що через дрони-камікадзе тривоги можуть тривати довше

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
Україна перемістила частину ППО до лінії фронту, зменшивши захист інших регіонів – FT
Україна отримала німецьку систему ППО IRIS-T – Резніков
ППО за один ранок збила 9 "Шахедів" над Миколаївщиною
Останні новини
04:05
Миколаїв: Росіяни вдарили в багатоповерхівку, вона зруйнована
03:40
По газовому родовищу в Іракському Курдистані випустили вісім "Катюш"
02:51
фотоMaxar показав нові фото пошкодженого Кримського мосту
02:15
У США представили стратегію нацбезпеки: Китай залишається найсерйознішим викликом
01:30
Зеленський: Через терор РФ економіка впала понад як на третину
01:13
У Росії на тлі війни засекретили чверть усіх витрат на 2023 рік – ЗМІ
00:40
Чехія до 2025 року витратить 61 млн євро на відбудову України
00:05
Макрон пообіцяв Україні шість Caesar та зенітні ракети
23:59
Сумщина: росіяни зруйнували 3 електростанції, відключення світла – без графіка
23:53
У Єврокомісії порадили Угорщині "вчитися на минулих помилках" через візит Сійярто в Москву
Усі новини...