Повітряні сили знищили 4 вертольоти Росії за 18 хвилин

Зранку 12 жовтня підрозділи Повітряних сил за 18 хвилин знищили щонайменше 4 ударних вертольоти російських окупантів.

Джерело: пресслужба Повітряних сил

Дослівно: "З 8:40 по 8:58 12 жовтня на півдні України зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено щонайменше чотири ударних вертольоти противника (імовірно Ка-52), які здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку".

Деталі: За попередньою інформацією, один вертоліт впав на звільненій від росіян території, решта – за лінією фронту. Повітряні сили додають, що бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є ймовірність ураження інших цілей.

Що цьому передувало: За ранок 12 жовтня українська ППО також збила 9 дронів-камікадзе "Shahed-136" над Миколаївщиною.