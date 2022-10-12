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Повітряні сили знищили 4 вертольоти Росії за 18 хвилин

"Українська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 13:30
Повітряні сили знищили 4 вертольоти Росії за 18 хвилин
Ка-52, фото з Вікіпедії

Зранку 12 жовтня підрозділи Повітряних сил за 18 хвилин знищили щонайменше 4 ударних вертольоти російських окупантів.

Джерело: пресслужба Повітряних сил

Дослівно: "З 8:40 по 8:58 12 жовтня на півдні України зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено щонайменше чотири ударних вертольоти противника (імовірно Ка-52), які здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку".

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Деталі: За попередньою інформацією, один вертоліт впав на звільненій від росіян території, решта – за лінією фронту. Повітряні сили додають, що бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є ймовірність ураження інших цілей. 

 

Що цьому передувало: За ранок 12 жовтня українська ППО також збила 9 дронів-камікадзе "Shahed-136" над Миколаївщиною.

Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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