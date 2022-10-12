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Воздушные силы уничтожили 4 вертолета России за 18 минут

"Украинская правда"Среда, 12 октября 2022, 13:30
Ка-52, фото из Википедии

Утром 12 октября подразделения Воздушных сил за 18 минут уничтожили по меньшей мере 4 ударных вертолета российских оккупантов.

Источник: пресс-служба Воздушных сил

Дословно: "С 8:40 по 8:58 12 октября на юге Украины зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожено не менее четырех ударных вертолетов противника (предположительно Ка-52), которые осуществляли огневую поддержку наземных оккупационных войск на южном направлении".

Детали: По предварительной информации, один вертолет упал на освобожденной от россиян территории, остальные – за линией фронта. Воздушные силы добавляют, что боевая работа велась по еще двум вертолетам, поэтому есть вероятность поражения и других целей. 

 

Что этому предшествовало: За утро 12 октября украинская ПВО также сбила 9 дронов-камикадзе "Shahed-136" над Николаевщиной.

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Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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