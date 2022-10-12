Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Понад 70 людей загинули в Запоріжжі від ракет РФ за останні 2 тижні – голова ОВА

Валентина РоманенкоСереда, 12 жовтня 2022, 15:59
фото ДСНС

Понад 70 людей загинули у Запоріжжі від 30 вересня наслідок російських атак, сотні містян зазнали поранень.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух під час брифінгу у медіацентрі "Україна"

Пряма мова: "Зруйновані багатоповерхівки, приватний сектор, об’єкти інфраструктури зруйновані та пошкоджені. Великі шрами в місті залишили ці варварські атаки на цивільні об’єкти.

Всі ракети, які поцілили по місту, це ракети точного наведення. Вони летять туди, куди мають прилетіти. Ці покидьки ставили ціль на житлових будинках, і тому маємо таку кількість жертв".

Деталі: За інформацією Старуха, спеціальні служби оперативно впоралися з наслідками російських ракетних ударів. У місті залишився лише один об’єкт, на якому досі розбирають завали.

"Там ракета із тонною вибухівки прилетіла в багатоповерхівку. Тож ще треба попрацювати, укріпити все, щоб не обвалилось на голови тим, хто розбирає завали та дістати тіла людей, щоб їх можна було поховати", — розповів голова ОВА.

12 жовтня, за словами Старуха, по Запоріжжю та передмістю прилетіло 7 ракет. Внаслідок атаки росіян, одна родина опинилася заблокованою у підвалі. Але рятувальники оперативно розібрали завали та звільнили людей. Минулося без постраждалих.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Запоріжжявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ISW: Росіяни перекинули в Україну військових від Корпусу вартових ісламської революції

Генасамблея ООН засудила "референдуми" РФ на окупованій частині України, Зеленський відреагував

Компанія зі США постачала обладнання виробнику російських ППО – Reuters

ЄС вважає, що санкції вичерпують військовий бюджет РФ, але їй допомагають Туреччина й Китай – ЗМІ

фото, відеоЗнайдено 25 жертву розстрілу автоколони на Харківщині: літня жінка проповзла 200 м

У Пентагоні натякнули, які рішення щодо ППО обговорювалися на шостому "Рамштайні"

Усі новини...
Запоріжжя
Росія вночі випустила сім ракет по Запоріжжю та передмістю – ОВА
Росіяни атакували ракетами Запоріжжя
Ворог 12 ракетами атакував Запоріжжя: загинула людина
Останні новини
06:45
ОК "Південь": ЗСУ за добу знищили п'ять ворожих складів з боєприпасами
06:11
Росіяни вдарили по Київщині дронами-камікадзе
05:45
Британія передасть Україні ракети для NASAMS
04:49
ISW: Росіяни перекинули в Україну військових від Корпусу вартових ісламської революції
04:05
Миколаїв: Росіяни вдарили в багатоповерхівку, вона зруйнована
03:40
По газовому родовищу в Іракському Курдистані випустили вісім "Катюш"
02:51
фотоMaxar показав нові фото пошкодженого Кримського мосту
02:15
У США представили стратегію нацбезпеки: Китай залишається найсерйознішим викликом
01:30
Зеленський: Через терор РФ економіка впала понад як на третину
01:13
У Росії на тлі війни засекретили чверть усіх витрат на 2023 рік – ЗМІ
Усі новини...