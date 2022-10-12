Понад 70 людей загинули у Запоріжжі від 30 вересня наслідок російських атак, сотні містян зазнали поранень.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух під час брифінгу у медіацентрі "Україна"

Пряма мова: "Зруйновані багатоповерхівки, приватний сектор, об’єкти інфраструктури зруйновані та пошкоджені. Великі шрами в місті залишили ці варварські атаки на цивільні об’єкти.

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Всі ракети, які поцілили по місту, це ракети точного наведення. Вони летять туди, куди мають прилетіти. Ці покидьки ставили ціль на житлових будинках, і тому маємо таку кількість жертв".

Деталі: За інформацією Старуха, спеціальні служби оперативно впоралися з наслідками російських ракетних ударів. У місті залишився лише один об’єкт, на якому досі розбирають завали.

"Там ракета із тонною вибухівки прилетіла в багатоповерхівку. Тож ще треба попрацювати, укріпити все, щоб не обвалилось на голови тим, хто розбирає завали та дістати тіла людей, щоб їх можна було поховати", — розповів голова ОВА.

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12 жовтня, за словами Старуха, по Запоріжжю та передмістю прилетіло 7 ракет. Внаслідок атаки росіян, одна родина опинилася заблокованою у підвалі. Але рятувальники оперативно розібрали завали та звільнили людей. Минулося без постраждалих.