Более 70 человек погибли в Запорожье от ракет РФ за последние 2 недели - глава ОГА

Более 70 человек погибли в Запорожье с 30 сентября в результате российских атак, сотни горожан получили ранения.

Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух во время брифинга в медиацентре "Украина"

Прямая речь: "Разрушены многоэтажки, частный сектор, объекты инфраструктуры разрушены и повреждены. Большие шрамы в городе оставили эти варварские атаки на гражданские объекты.

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Все ракеты, которые попали по городу, это ракеты точного наведения. Они летят туда, куда должны прилететь. Эти подонки ставили цель на жилых домах, и поэтому имеем такое количество жертв".

Детали: По информации Старуха, специальные службы оперативно справились с последствиями российских ракетных ударов. В городе остался только один объект, на котором до сих пор разбирают завалы.

"Там ракета с тонной взрывчатки прилетела в многоэтажку. Поэтому еще надо поработать, укрепить все, чтобы не обвалилось на головы тем, кто разбирает завалы и достать тела людей, чтобы их можно было похоронить", - рассказал глава ОГА.

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12 октября, по словам Старуха, по Запорожью и пригороду прилетело 7 ракет. В результате атаки россиян, одна семья оказалась заблокированной в подвале. Но спасатели оперативно разобрали завалы и освободили людей. Прошло без пострадавших.