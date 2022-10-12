Более 70 человек погибли в Запорожье от ракет РФ за последние 2 недели - глава ОГА

Более 70 человек погибли в Запорожье с 30 сентября в результате российских атак, сотни горожан получили ранения.

Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух во время брифинга в медиацентре "Украина"

Прямая речь: "Разрушены многоэтажки, частный сектор, объекты инфраструктуры разрушены и повреждены. Большие шрамы в городе оставили эти варварские атаки на гражданские объекты.

Все ракеты, которые попали по городу, это ракеты точного наведения. Они летят туда, куда должны прилететь. Эти подонки ставили цель на жилых домах, и поэтому имеем такое количество жертв".

Детали: По информации Старуха, специальные службы оперативно справились с последствиями российских ракетных ударов. В городе остался только один объект, на котором до сих пор разбирают завалы.

"Там ракета с тонной взрывчатки прилетела в многоэтажку. Поэтому еще надо поработать, укрепить все, чтобы не обвалилось на головы тем, кто разбирает завалы и достать тела людей, чтобы их можно было похоронить", - рассказал глава ОГА.

12 октября, по словам Старуха, по Запорожью и пригороду прилетело 7 ракет. В результате атаки россиян, одна семья оказалась заблокированной в подвале. Но спасатели оперативно разобрали завалы и освободили людей. Прошло без пострадавших.