В Білорусі помітили ще один ешелон до Росії з танками і вантажівками

З Білорусі в напрямку Луганська залізницею відправили 28 вантажівок "Урал" і 8 танків Т-72А.

Джерело: повідомлення моніторингової групи "Беларускі Гаюн", що наводить дані спільноти залізничників Білорусі

Дослівно: "11 жовтня, друга група з 19-и навантажених платформ із розконсервованою військовою технікою ЗС РБ вирушила із ЗД-станції "Старі дороги" (Мінська обл.) на станцію "Мілєрово" (Ростовська обл., РФ) і далі в напрямку Луганська. Розрахункова дата прибуття - 19.10.2022 року".

Деталі: Вказується, що в місті Старі дороги розташована 288-ма база резерву автомобільної техніки, де, найімовірніше, і було знято зі зберігання щонайменше 28 вантажівок "Урал", які перевозили на ешелоні, поміченому 11 жовтня під Мінськом.

На ешелоні також були присутні щонайменше 8 танків Т-72А.

Передісторія:

11 жовтня Головне управління розвідки України повідомило, що до Білорусі станом на 10 жовтня Росія завезла уже 32 іранські дрони-камікадзе "Shahed-136". Водночас з її території вивозяться матеріально-технічні засоби і боєприпаси.