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В Беларуси заметили еще один эшелон в Россию с танками и грузовиками

Александр ШумилинСреда, 12 октября 2022, 16:34
В Беларуси заметили еще один эшелон в Россию с танками и грузовиками
скриншот

Из Беларуси в направлении Луганска по железной дороге отправили 28 грузовиков "Урал" и 8 танков Т-72А. 

Источник: сообщение мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", приводящее данные сообщества железнодорожников Беларуси

Дословно: "11 октября, вторая группа из 19-и груженых платформ с расконсервированной военной техникой ВС РБ отправилась с ЖД-станции "Старые дороги" (Минская обл.) на станцию "Милерово" (Ростовская обл., РФ) и далее в направлении Луганска. Расчетная дата прибытия - 19.10.2022 года".

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Детали: Указывается, что в городе Старые дороги расположена 288-я база резерва автомобильной техники, где, скорее всего, и было снято с хранения не менее 28 грузовиков "Урал", которые перевозили на эшелоне, замеченном 11 октября под Минском.

На эшелоне также присутствовали по меньшей мере 8 танков Т-72А.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

11 октября Главное управление разведки Украины сообщило, что в Беларусь по состоянию на 10 октября Россия завезла уже 32 иранских дрона-камикадзе "Shahed-136". В то же время с ее территории вывозятся материально-технические средства и боеприпасы.

Темы: Беларусьоружие
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