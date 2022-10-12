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Повітряні сили розповіли, що є фото і відео підтвердження збиття 4 Ка-52 у середу

"Українська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 18:40
Повітряні сили розповіли, що є фото і відео підтвердження збиття 4 Ка-52 у середу
ЮРІЙ ІГНАТ. ФОТО ПОВІТРЯНИХ СИЛ

На підтвердження збиття 4 російських бойових вертольотів Ка-52 є фото та відео докази.

Джерела: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 12 жовтня

Пряма мова: "18 хвилин це той проміжок часу, за який вдалося вдало підловити рашистські вертольоти на південному напрямку, які здійснюють вогневу підтримку. Було більше цілей. Йде зараз їх підтвердження. Ці чотири цілі (4 Ка-52 – ред.) підтвердженні, що їх збито. Є навіть відео та фото докази.

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І ще очікуємо підтвердження, що можливо ще 2 вертольота було уражено. Це чудовий результат. Техніка рашистів дорогуща. Це Ка-52, які коштують багато мільйонів доларів".

Деталі: Ігнат додав, що саме по цих чотирьох вертольотах "працювали" зенитні ракетні війська. Він розповів, що вони бачать цілі на радарах на командних пунктах у вигляді певних маркерів.

Пряма мова: "І коли влучає ракета в той маркер, який рухається з певною швидкістю, на певній висоті, його уже можна ідентифікувати як вертоліт по швидкості і висоті. Так само ідентифікуються і крилаті ракети і "шахеди".

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

  • Зранку 12 жовтня підрозділи Повітряних сил за 18 хвилин знищили щонайменше 4 ударних вертольоти російських окупантів.

Теми: авіавійнаПовітряні сили ЗСУ
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