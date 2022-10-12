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Воздушные силы рассказали, что есть фото и видео подтверждения сбития 4 Ка-52 в среду

"Украинская правда"Среда, 12 октября 2022, 18:40
Воздушные силы рассказали, что есть фото и видео подтверждения сбития 4 Ка-52 в среду
ЮРИЙ ИГНАТ. ФОТО ВОЗДУШНЫХ СИЛ

В подтверждение сбития 4 российских боевых вертолетов Ка-52 есть фото и видео доказательства.

Источники: представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 12 октября

Прямая речь: "18 минут это тот промежуток времени, за который удалось удачно подловить рашистские вертолеты на южном направлении, которые осуществляют огневую поддержку. Было больше целей. Идет сейчас их подтверждение. Эти четыре цели (4 Ка-52 - ред.) подтверждены, что они сбиты. Есть даже видео и фото доказательства.

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И еще ожидаем подтверждения, что возможно еще 2 вертолета были поражены. Это замечательный результат. Техника рашистов дорогая. Это Ка-52, которые стоят много миллионов долларов".

Детали: Игнат добавил, что именно по этим четырем вертолетам "работали" зенитные ракетные войска. Он рассказал, что они видят цели на радарах на командных пунктах в виде определенных маркеров.

Прямая речь: "И когда попадает ракета в тот маркер, который движется с определенной скоростью, на определенной высоте, его уже можно идентифицировать как вертолет по скорости и высоте. Так же идентифицируются и крылатые ракеты и "шахеды".

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало:

  • Утром 12 октября подразделения Воздушных сил за 18 минут уничтожили, по меньшей мере 4 ударных вертолета российских оккупантов.

Темы: авиавойнаВоздушные силы ВСУ
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