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НАТО готується до "фізичної відповіді" у разі ядерного удару РФ – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 19:25
Jens Stoltenberg in Kiev, 2017, AFP via Getty Images

Ядерний удар Росії змінить хід повномасштабної війни проти України та, найбільш імовірно, викличе "фізичну відповідь" союзників Києва і – потенційно – Північноатлантичного Альянсу.

Як передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters, таке в середу заявив на умовах анонімності високопосадовець НАТО.

За його словами, будь-яке застосування ядерної зброї Росією матиме для неї "безпрецедентні наслідки" й, "найбільш імовірно, викличе фізичну відповідь багатьох союзників і потенційно самого НАТО".

Представник Альянсу додав, що Росія своїми ядерними погрозами намагається насамперед попередити прямий вступ НАТО та інших держав у війну в Україні.

Імовірно, це перша заява Альянсу, де підтверджується можливість збройного втручання Заходу в разі використання Росією ядерної зброї.

Раніше повідомлялося, що НАТО наразі не спостерігає ознак підготовки Росії до можливого застосування ядерної зброї.

Як відомо, президент РФ Владімір Путін 30 вересня під час виступу в Кремлі заявив, що США створили прецедент застосуванням ядерної зброї у 1945 році.

ВІДЕО ДНЯ

Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".

Читайте більше тут: Якою буде відповідь Заходу на ядерний удар РФ по Україні. Аналіз варіантів та сценаріїв.

Теми: НАТОядерна зброяРосія
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