НАТО готується до "фізичної відповіді" у разі ядерного удару РФ – ЗМІ

Ядерний удар Росії змінить хід повномасштабної війни проти України та, найбільш імовірно, викличе "фізичну відповідь" союзників Києва і – потенційно – Північноатлантичного Альянсу.

Як передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters, таке в середу заявив на умовах анонімності високопосадовець НАТО.

За його словами, будь-яке застосування ядерної зброї Росією матиме для неї "безпрецедентні наслідки" й, "найбільш імовірно, викличе фізичну відповідь багатьох союзників і потенційно самого НАТО".

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Представник Альянсу додав, що Росія своїми ядерними погрозами намагається насамперед попередити прямий вступ НАТО та інших держав у війну в Україні.

Імовірно, це перша заява Альянсу, де підтверджується можливість збройного втручання Заходу в разі використання Росією ядерної зброї.

Раніше повідомлялося, що НАТО наразі не спостерігає ознак підготовки Росії до можливого застосування ядерної зброї.

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Як відомо, президент РФ Владімір Путін 30 вересня під час виступу в Кремлі заявив, що США створили прецедент застосуванням ядерної зброї у 1945 році.

Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".

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