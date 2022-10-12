НАТО готовится к "физическому ответу" в случае ядерного удара РФ - СМИ

Ядерный удар России изменит ход полномасштабной войны против Украины и, наиболее вероятно, вызовет "физический ответ" союзников Киева и - потенциально - Североатлантического Альянса.

Как передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, такое в среду заявил на условиях анонимности высокопоставленный чиновник НАТО.

По его словам, любое применение ядерного оружия Россией будет иметь для нее "беспрецедентные последствия" и, "наиболее вероятно, вызовет физический ответ многих союзников и потенциально самого НАТО".

Представитель Альянса добавил, что Россия своими ядерными угрозами пытается прежде всего предупредить прямое вступление НАТО и других государств в войну в Украине.

Вероятно, это первое заявление Альянса, где подтверждается возможность вооруженного вмешательства Запада в случае использования Россией ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что НАТО пока не наблюдает признаков подготовки России к возможному применению ядерного оружия.

Как известно, президент РФ Владимир Путин 30 сентября во время выступления в Кремле заявил, что США создали прецедент применением ядерного оружия в 1945 году.

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Западные лидеры осудили ядерную риторику Путина, назвав ее опасной эскалацией и "бряцанием оружием".

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