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НАТО готовится к "физическому ответу" в случае ядерного удара РФ - СМИ

"Европейская правда"Среда, 12 октября 2022, 19:25
НАТО готовится к физическому ответу в случае ядерного удара РФ - СМИ
Jens Stoltenberg in Kiev, 2017, AFP via Getty Images

Ядерный удар России изменит ход полномасштабной войны против Украины и, наиболее вероятно, вызовет "физический ответ" союзников Киева и - потенциально - Североатлантического Альянса.

Как передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, такое в среду заявил на условиях анонимности высокопоставленный чиновник НАТО.

По его словам, любое применение ядерного оружия Россией будет иметь для нее "беспрецедентные последствия" и, "наиболее вероятно, вызовет физический ответ многих союзников и потенциально самого НАТО".

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Представитель Альянса добавил, что Россия своими ядерными угрозами пытается прежде всего предупредить прямое вступление НАТО и других государств в войну в Украине.

Вероятно, это первое заявление Альянса, где подтверждается возможность вооруженного вмешательства Запада в случае использования Россией ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что НАТО пока не наблюдает признаков подготовки России к возможному применению ядерного оружия.

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Как известно, президент РФ Владимир Путин 30 сентября во время выступления в Кремле заявил, что США создали прецедент применением ядерного оружия в 1945 году.

Западные лидеры осудили ядерную риторику Путина, назвав ее опасной эскалацией и "бряцанием оружием".

Читайте больше здесь: Каким будет ответ Запада на ядерный удар РФ по Украине. Анализ вариантов и сценариев.

Темы: НАТОядерное оружиеРосcия
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