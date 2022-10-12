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На Херсонщині звільнено 75 населених пунктів, за жовтень 29 – голова ОВА

Олена РощінаСереда, 12 жовтня 2022, 20:10
На Херсонщині звільнено 75 населених пунктів, за жовтень 29 – голова ОВА
Ярослав Янушевич, фото з його Facebook

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич заявив, що українські захисники звільнили від загарбників уже 75 населених пунктів Херсонщини. 

Джерело: Ярослав Янушевич в ефірі телемарафону і у Telegram 12 жовтня

Пряма мова: "На Херсонщині від російських загарбників на сьогоднішній день у нас звільнених, підтверджених – 75 населених пунктів. Тільки за жовтень Збройні сили України повернули під блакитно-жовтий прапор 29 населених пунктів.

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Крім тих, про які повідомило ОК "Південь", – це Нововасилівка, Новогригорівка, Новокам'янка, Трифонівка, Червоне – раніше звільнені були Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика та Мала Олександрівка, Давидів Брід, Нововоскресенське, Новогригорівка, Петропавлівка та інше. 

Звільнення Херсонщини триває. Я не можу сказати більше, бо необхідно зберігати інформаційну тишу, але ми повинні кожного дня чекати на гарні новини",

Деталі: За словами Янушевича, ситуація у деокупованих населених пунктах "просто жахлива": росіяни зруйнували дуже багато будинків, лікарень, шкіл, газогонів, котелень, ліній електропередач тощо. 

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Раніше він повідомив, що в деокупованих населених пунктах Херсонщини поступово відновлюють мобільний зв’язок.

Цьому передувало: У підсумку за 11 жовтня в ОК "Південь" повідомили про "закріплення успіху зі звільнення" Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам’янки, Трифонівки та Червоного в Бериславському районі Херсонської області.

Теми: Херсонська областьдеокупаціявійна
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