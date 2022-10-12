В Херсонской области освобождено 75 населенных пунктов, за октябрь 29 – глава ОВА

Ярослав Янушевич, фото из его Facebook

Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич заявил, что украинские защитники освободили от захватчиков уже 75 населенных пунктов Херсонщины.

Источник: Ярослав Янушевич в эфире телемарафона и в Telegram 12 октября

Прямая речь: "На Херсонщине от российских захватчиков на сегодняшний день у нас освобожденных, подтвержденных – 75 населенных пунктов. Только за октябрь Вооруженные силы Украины вернули под голубо-желтый флаг 29 населенных пунктов.

Кроме тех, о которых сообщило ОК "Юг", – это Нововасильевка, Новогригоровка, Новокаменка, Трифоновка, Красное – ранее освобождены были Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая и Малая Александровка, Давыдов Брод, Нововоскресенское, Новогригоровка, Петропавловка и другие.

Освобождение Херсонской области продолжается. Я не могу сказать больше, потому что необходимо сохранять информационную тишину, но мы должны каждый день ждать хороших новостей",

Детали: По словам Янушевича, ситуация в деоккупированных населенных пунктах "просто ужасная": россияне разрушили очень много домов, больниц, школ, газопроводов, котельных, линий электропередач и т.д.

Ранее он сообщил, что в деоккупированных населенных пунктах Херсонской области постепенно восстанавливают мобильную связь.

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Этому предшествовало: По итогам за 11 октября в ОК "Юг" сообщили о "закреплении успеха в освобождении" Нововасильевки, Новогригоровки, Новой Каменки, Трифоновки и Красного в Бериславском районе Херсонской области.