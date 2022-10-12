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На Рівненщині збили ворожу ціль, на Житомирщині – нерозпізнаний апарат

Олена РощінаСереда, 12 жовтня 2022, 21:22

Під час повітряної тривоги захисники України збили ворожу ціль у Рівненській області.

Джерело: голова Рівненської ОВА Віталій Коваль і голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко

Пряма мова Коваля: "Друзі, під час крайньої повітряної тривоги на півночі Рівненщини було збито ворожу ціль. Дякую силам ППО і ЗСУ за надійний захист! Перемога – за нами".

Пряма мова Бунечка: "Сьогодні ввечері на Житомирщині сили ППО попередньо спрацювали по нерозпізнаному літальному апарату. Більш докладна інформація буде згодом після детального вивчення території спеціалістами".

Деталі: Коваль оприлюднив повідомлення о 20:38, Бунечко – о 21:09.

О 18:48 голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що на Черкащині працює ППО

УП, оновлено від 20:42
Теми: Рівненська областьЖитомирщинаПовітряні сили ЗСУвійна
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