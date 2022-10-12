В Ровенской области сбили вражескую цель, в Житомирской – неопознанный аппарат

Во время воздушной тревоги защитники Украины сбили вражескую цель в Ровенской области.

Источник: глава Ровенской ОВА Виталий Коваль и глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко

Прямая речь Коваля: "Друзья, во время крайней воздушной тревоги на севере Ровенщины была сбита вражеская цель. Спасибо силам ПВО и ВСУ за надежную защиту! Победа – за нами".

Прямая речь Бунечко: "Сегодня вечером в Житомирской области силы ПВО предварительно сработали по нераспознанному летательному аппарату. Более подробная информация будет позже после детального изучения территории специалистами".

Детали: Коваль обнародовал сообщение в 20:38, Бунечко – в 21:09.

В 18:48 глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в Черкасской области работает ПВО.