Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Ровенской области сбили вражескую цель, в Житомирской – неопознанный аппарат

Елена РощинаСреда, 12 октября 2022, 21:22

Во время воздушной тревоги защитники Украины сбили вражескую цель в Ровенской области.

Источник: глава Ровенской ОВА Виталий Коваль и глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко

Прямая речь Коваля: "Друзья, во время крайней воздушной тревоги на севере Ровенщины была сбита вражеская цель. Спасибо силам ПВО и ВСУ за надежную защиту! Победа – за нами".

Реклама:

Прямая речь Бунечко: "Сегодня вечером в Житомирской области силы ПВО предварительно сработали по нераспознанному летательному аппарату. Более подробная информация будет позже после детального изучения территории специалистами".

Детали: Коваль обнародовал сообщение в 20:38, Бунечко – в 21:09.

В 18:48 глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в Черкасской области работает ПВО.

ВИДЕО ДНЯ
УП, обновлено от 20:42
Темы: Ровенская областьЖитомирская областьВоздушные силы ВСУвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Ровенская область
На границе Ровенщины и Беларуси увеличили количество постов и заложили десятки тысяч мин − Наев
Враг атаковал нефтебазу в Ровенской области – ОВА
Ровенского военкома, который избил подчиненного, арестовали
Последние новости
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
Все новости...
Реклама: