В Ровенской области сбили вражескую цель, в Житомирской – неопознанный аппарат
Среда, 12 октября 2022, 21:22
Во время воздушной тревоги защитники Украины сбили вражескую цель в Ровенской области.
Источник: глава Ровенской ОВА Виталий Коваль и глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко
Прямая речь Коваля: "Друзья, во время крайней воздушной тревоги на севере Ровенщины была сбита вражеская цель. Спасибо силам ПВО и ВСУ за надежную защиту! Победа – за нами".
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Прямая речь Бунечко: "Сегодня вечером в Житомирской области силы ПВО предварительно сработали по нераспознанному летательному аппарату. Более подробная информация будет позже после детального изучения территории специалистами".
Детали: Коваль обнародовал сообщение в 20:38, Бунечко – в 21:09.
В 18:48 глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в Черкасской области работает ПВО.
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УП, обновлено от 20:42