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У Білорусі прокоментували пропозицію Зеленського про міжнародну місію на кордоні

Середа, 12 жовтня 2022, 22:04
Фото: РИА Новости

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що у разі розміщення на кордоні між Україною і Білоруссю місії із представників західних країн, це означатиме "фактичне залучення цих третіх країн в український конфлікт".

Джерело: білоруське агентство "Бєлта", яке цитує Макея

Пряма мова: "Я згоден тут з оцінкою, яка прозвучала з російської сторони. Якщо будуть направлені відповідні представники західних країн на кордон Білорусі та України, то це означає фактично залучення цих третіх країн в український конфлікт".

Деталі: Макей заявив, що реагувати на подібну місію будуть білоруські війські і спецслужби.

Передісторія: 11 жовтня президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на терміновій зустрічі Групи семи запропонував розмістити міжнародну моніторингову місію на кордоні між Україною та Білоруссю, щоб зменшити ризик провокацій та прямого вступу Білорусі у війну на боці РФ.

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Теми: БілорусьЗеленськийвійна
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