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В Беларуси прокомментировали предложение Зеленского о международной миссии на границе

Среда, 12 октября 2022, 22:04
В Беларуси прокомментировали предложение Зеленского о международной миссии на границе
Фото: РИА Новости

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что в случае размещения на границе между Украиной и Беларусью миссии из представителей западных стран, это будет означать "фактическое вовлечение этих третьих стран в украинский конфликт".

Источник: белорусское агентство "Белта", которое цитирует Макея

Прямая речь: " Я согласен здесь с оценкой, которая прозвучала с российской стороны. Если будут направлены соответствующие представители западных стран на границу Беларуси и Украины, то это означает фактически вовлечение этих третьих стран в украинский конфликт".

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Детали: Макей заявил, что реагировать на подобную миссию будут белорусские войска и спецслужбы.

Предыстория: 11 октября президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на срочной встрече Группы семи предложил разместить международную мониторинговую миссию на границе между Украиной и Беларусью, чтобы уменьшить риск провокаций и прямого вступления Беларуси в войну на стороне РФ.

Темы: БеларусьЗеленскийвойна
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