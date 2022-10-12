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Зеленський похвалився результатами оборонного "Рамштайну" і фінансовим "Рамштайном"

Олена РощінаСереда, 12 жовтня 2022, 22:33
Зеленський похвалився результатами оборонного Рамштайну і фінансовим Рамштайном
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що учасники шостої зустрічі у форматі "Рамштайн" обговорювали надання Україні систем протиповітряної й протиракетної оборони, також він повідомив про створення "фінансового Рамштайну". 

Джерело: вечірнє відеозвернення глави держави до українців 12 жовтня

Пряма мова: "Щойно взяв участь у роботі другої міністерської зустрічі країн-донорів, МВФ і Світового банку, які допомагають нашій державі зберігати фінансову стабільність.

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Ключове питання – це покриття дефіциту нашого бюджету та швидка відбудова критичної інфраструктури, житла й соціальних об’єктів, які зруйновані або пошкоджені ударами окупантів.

Ідеться про значні суми – десятки мільярдів доларів для бюджету і Fast Recovery. Але потенціал демократичних країн значно більший, ніж наявні потреби. Тож консолідуємо підтримку партнерів заради України. Створюємо фінансовий "Рамштайн" – системний інструмент для постійної підтримки нашої боротьби за свободу.

Сьогодні ж відбулося й чергове засідання у форматі оборонного "Рамштайну". Доволі продуктивне. Передусім обговорювали надання нашій державі систем протиповітряної й протиракетної оборони".

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Деталі: За словами Зеленського, "що зухвалішим і жорстокішим стає російський терор, то очевидніше для світу, що допомога Україні із захистом неба – це одне з найвагоміших гуманітарних завдань для Європи нашого часу". 

Президент переконаний: "Впораємося з цим завданням".

Він подякував партнерам, які вже вирішили посилити підтримку для ефективного захисту України в повітрі.

Зеленський нагадав, що на початку цього тижня російськими ракетами були пошкоджені енергетичні обʼєкти на території 12 областей та у столиці.

У більшості областей уже повністю відновлено технічну можливість постачання електрики, а в чотирьох регіонах роботи тривають і завершаться найближчим часом, повідомив глава держави.

Цьому передувало: Міністр оборони США Ллойд Остін та топ-командувач армії США Марк Міллі зазначили, що на 6-й зустрічі "Рамштайн" 12 жовтня союзники обговорювали способи якнайшвидше посилити протиповітряну оборону України та створити багаторівневу систему захисту від загроз з повітря. 

Окрім засідання групи у форматі "Рамштайн", в Брюсселі також проходила зустріч міністрів оборони країн НАТО. Генсек НАТО повідомив, що посилення протиповітряної оборони України стане топ-пріоритетом зустрічі.

Теми: ЗеленськийРамштайнгрошіППО
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