Зеленский похвалился результатами оборонного "Рамштайна" и финансовым "Рамштайном"

Президент Владимир Зеленский заявил, что участники шестой встречи в формате "Рамштайн" обсуждали предоставление Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны, также он сообщил о создании "финансового Рамштайна".

Источник: вечернее видеообращение главы государства к украинцам 12 октября

Прямая речь: "Только что принял участие в работе второй министерской встречи стран-доноров, МВФ и Всемирного банка, которые помогают нашему государству сохранять финансовую стабильность.

Ключевой вопрос – это покрытие дефицита нашего бюджета и быстрое восстановление критической инфраструктуры, жилья и социальных объектов, разрушенных или поврежденных ударами оккупантов.

Речь идет о значительных суммах – десятках миллиардов долларов для бюджета и Fast Recovery. Но потенциал демократических стран значительно больше, чем существующие нужды. Так что консолидируем поддержку партнеров ради Украины. Создаем финансовый Рамштайн – системный инструмент для постоянной поддержки нашей борьбы за свободу.

Сегодня же состоялось и очередное заседание в формате оборонного Рамштайна. Довольно продуктивное. Прежде всего обсуждали предоставление нашему государству систем противовоздушной и противоракетной обороны".

Детали: По словам Зеленского, "чем более дерзким и жестоким становится российский террор, тем очевиднее для мира, что помощь Украине с защитой неба – это одна из самых весомых гуманитарных задач для Европы нашего времени".

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Президент убежден: "Справимся с этой задачей".

Он поблагодарил партнеров, которые уже решили усилить поддержку эффективной защиты Украины в воздухе.

Зеленский напомнил, что в начале этой недели российскими ракетами были повреждены энергетические объекты на территории 12 областей и столицы Украины.

В большинстве областей уже полностью восстановлена ​​техническая возможность поставки электричества, а в четырех регионах работы продолжаются и завершатся в ближайшее время, сообщил глава государства.

Этому предшествовало: Министр обороны США Ллойд Остин и топ-командующий армией США Марк Милли отметили, что на 6-й встрече "Рамштайн" 12 октября союзники обсуждали способы как можно скорее усилить противовоздушную оборону Украины и создать многоуровневую систему защиты от угроз с воздуха.

Кроме заседания группы в формате Рамштайн, в Брюсселе также проходила встреча министров обороны стран НАТО. Генсек НАТО сообщил, что усиление противовоздушной обороны Украины станет топ-приоритетом встречи.