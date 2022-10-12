Росіяни нафантазували, що робитимуть в окупованому Маріуполі аж до 2035 року

Російська влада замовила майстер-план розвитку окупованого українського Маріуполя до 2035 року і очікує, зокрема, що до 2025-го року в місті буде 350 тисяч жителів.

Джерело: видання Meduza, яке посилається на The Village

Деталі: Видання отримало майстер-план розвитку окупованого Маріуполя до 2035 року, який розробив Єдиний інститутом просторового планування на замовлення Мінбуду РФ.

У ньому вказується, що проектне населення Маріуполя у 2022 році становить 212 тисяч осіб.

До початку війни в місті жили 450 тисяч осіб. Під час облоги Маріуполя, за найскромнішими оцінками, загинули понад 20 тисяч осіб. Ще десятки тисяч жителів покинули місто, ставши біженцями.

План передбачає, що до 2025-го в окупованому Росією Маріуполі буде 350 тисяч жителів, довоєнного рівня чисельності населення він, на думку влади РФ, досягне до 2030-го, а ще за п'ять років у ньому мешкатимуть півмільйона людей.

Першочергово нібито планується відновити житлі приватні та багатоквартирні будинки, побудувати швидкомонтовані багатоквартирні будинки, відновити "життєзабезпечувальну, інженерну, транспортну та соціальну інфраструктуру".

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Згідно з документом, уже на кінець 2022 року будівельники мають намір звести і відремонтувати в Маріуполі 2 240 000 квадратних метрів житла, до 2025-го - ще 2,76 мільйона квадратних метрів, до 2030-го - ще 2,5 мільйона квадратних метрів і до 2035-го - ще 1,25 мільйона квадратних метрів.

Дослівно: "Окремий слайд у презентації присвячений відновленню металургійних комбінатів імені Ілліча та "Азовсталь". На цих підприємствах, що належать найбагатшому бізнесменові України Рінату Ахметову, тримали тривалу оборону військовослужбовці ЗСУ та бійці полку "Азов". Російський майстер-план передбачає створення на території "Азовсталі" технопарку з кількома заводами пов'язаних виробництв. Підприємства мають забезпечити робочими місцями 9,2 тисячі осіб.

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Крім того, в історичному центрі Маріуполя пропонується відновити Покровський храм, ДК "Азовсталь", швейну фабрику "Фея", панчішну фабрику, Театральний сквер, Школу мистецтв і Драматичний театр, який мирні жителі використовували як бомбосховище, його підірвали 16 березня. Унаслідок бомбардування, відповідальність за яке влада України і світова спільнота покладають на Міноборони РФ, загинули, за різними оцінками, від 300 до 600 жителів Маріуполя. Представники самопроголошеної "ДНР" заявляли, що під час розбору завалів у Драмтеатрі було виявлено тіла 14 загиблих".

Деталі: The Village наводить також оцінку експерта з міського планування на умовах анонімності. За його словами пропонований майстер-план розвитку окупованого Маріуполя не має жодної соціальної складової, не має образу майбутнього і життєздатний тільки в дуже короткостроковій перспективі.

Пряма мова: "Судячи з усього, реальне завдання документа - не довгостроковий стратегічний розвиток, а дуже конкретна тактична історія: швидко приховати сліди війни в центрі, створити життєрадісну картинку на невеликому клаптику міського простору. Не заради жителів міста, а заради глядачів, які побачать цю картинку".