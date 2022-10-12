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Россияне нафантазировали, что будут делать в оккупированном Мариуполе аж до 2035 года

"Украинская правда"Среда, 12 октября 2022, 23:00
Мариуполь в апреле 2022 года. Фото: https://www.gettyimages.com/

Российские власти заказали мастер-план развития оккупированного украинского Мариуполя до 2035 года и ожидают, в частности, что к 2025-му году в городе будет 350 тысяч жителей.

Источник: издание Meduza, которое ссылается на The Village

Детали: Издание получило мастер-план развития оккупированного Мариуполя до 2035 года, который разработал Единый институтом пространственного планирования по заказу Минстроя РФ.

В нем указывается, что проектное население Мариуполя в 2022 году составляет 212 тысяч человек.

До начала войны в городе жили 450 тысяч человек. Во время осады Мариуполя, по самым скромным оценкам, погибли более 20 тысяч человек. Еще десятки тысяч жителей покинули город, став беженцами.

План предусматривает, что к 2025-му в оккупированном Россией Мариуполе будет 350 тысяч жителей, довоенного уровня численности населения он, по мнению властей РФ, достигнет к 2030-му, а еще через пять лет в нем будут проживать полмиллиона человек.

В первую очередь якобы планируется восстановить частное жилые и многоквартирные дома, построить быстровозводимые многоквартирные дома, восстановить "жизнеобеспечивающую, инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру".

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Согласно документу, уже к концу 2022 года строители намерены возвести и отремонтировать в Мариуполе 2 240 000 квадратных метров жилья, до 2025-го - еще 2,76 миллиона квадратных метров, до 2030-го - еще 2,5 миллиона квадратных метров и до 2035-го - еще 1,25 миллиона квадратных метров.

Дословно: "Отдельный слайд в презентации посвящен восстановлению металлургических комбинатов имени Ильича и "Азовсталь". На этих предприятиях, принадлежащих самому богатому бизнесмену Украины Ринату Ахметову, держали длительную оборону военнослужащие ВСУ и бойцы полка "Азов". Российский мастер-план предусматривает создание на территории "Азовстали" технопарка с несколькими заводами связанных производств. Предприятия должны обеспечить рабочими местами 9,2 тысячи человек.

Кроме того, в историческом центре Мариуполя предлагается восстановить Покровский храм, ДК "Азовсталь", швейную фабрику "Фея", чулочную фабрику, Театральный сквер, Школу искусств и Драматический театр, который мирные жители использовали как бомбоубежище, его взорвали 16 марта. В результате бомбардировки, ответственность за которую власти Украины и мировое сообщество возлагают на Минобороны РФ, погибли, по разным оценкам, от 300 до 600 жителей Мариуполя. Представители самопровозглашенной "ДНР" заявляли, что во время разбора завалов в Драмтеатре были обнаружены тела 14 погибших".

Детали: The Village приводит также на условиях анонимности оценку эксперта по городскому планированию. По его словам предлагаемый мастер-план развития оккупированного Мариуполя не имеет никакой социальной составляющей, не имеет образа будущего и жизнеспособен только в очень краткосрочной перспективе.

Прямая речь: "Судя по всему, реальная задача документа - не долгосрочное стратегическое развитие, а очень конкретная тактическая история: быстро скрыть следы войны в центре, создать жизнерадостную картинку на небольшом клочке городского пространства. Не ради жителей города, а ради зрителей, которые увидят эту картинку".

Темы: РосcияМариупольоккупация
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