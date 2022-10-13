Зеленський: Через терор РФ економіка впала понад як на третину

У 2022 році російський терор призвів до падіння української економіки більш ніж на третину.

Джерело: президент Володимир Зеленський на засіданні щодо підтримки України під керівництвом уряду, групи Світового банку та МВФ

Пряма мова: "Цьогоріч російський терор призвів до падіння української економіки більш ніж на третину. Так само на третину скоротилися й реальні доходи наших людей. Тисячі підприємств та об’єктів інфраструктури зруйновані. Мільйони людей стали внутрішніми переселенцями".

Реклама:

Деталі: За словами Зеленського, наразі є дві ключові державні фінансові потреби:

38 млрд доларів для покриття дефіциту державного бюджету наступного року - зарплати вчителів, лікарів, соціальні виплати, пенсії;

17 млрд доларів, верифіковані Світовим банком і потрібні для відбудови критичної інфраструктури в межах RDNA. Це школи, лікарні, критична транспортна й енергетична інфраструктура, пошкоджене житло.

Також він сказав, що потрібні цільові кредити обсягом 2 млрд доларів на відбудову електроенергетичної інфраструктури після руйнувань і для розширення експорту у Європу. Україна потребує кредитних лімітів для закупівель газу, вугілля до наступного опалювального сезону. Обсяг цього рівня підтримки – не менш як 5 млрд доларів.

Зеленський сказав, що потрібно затвердити програму співпраці з Міжнародним валютним фондом як основне джерело покриття дефіциту. За його словами, реалістичний обсяг – до 20 мільярдів доларів.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 12 жовтня Зеленський повідомив про створення "фінансового Рамштайну".