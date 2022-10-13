Зеленский: Из-за террора РФ экономика упала более чем на треть

В 2022 году российский террор привел к падению украинской экономики более чем на треть.

Источник: президент Владимир Зеленский на заседании по поддержке Украины под руководством правительства, группы Всемирного банка и МВФ

Прямая речь: "В этом году российский террор привел к падению украинской экономики более чем на треть. Так же на треть сократились и реальные доходы наших людей. Тысячи предприятий и объектов инфраструктуры разрушены. Миллионы людей стали внутренними переселенцами".

Детали: По словам Зеленского, сейчас есть две ключевые государственные финансовые потребности:

38 млрд долларов для покрытия дефицита государственного бюджета в следующем году - зарплаты учителей, врачей, социальные выплаты, пенсии;

17 млрд долларов, верифицированные Всемирным банком и необходимые для восстановления критической инфраструктуры в пределах RDNA. Это школы, больницы, критическая транспортная и энергетическая инфраструктура, поврежденное жилье.

Также он сказал, что нужны целевые кредиты объемом 2 млрд долларов на восстановление электроэнергетической инфраструктуры после разрушений и для расширения экспорта в Европу. Украина нуждается в кредитных лимитах для закупок газа, угля к следующему отопительному сезону. Объем этого уровня поддержки - не менее 5 млрд долларов.

Зеленский сказал, что нужно утвердить программу сотрудничества с Международным валютным фондом как основной источник покрытия дефицита. По его словам, реалистичный объем - до 20 миллиардов долларов.

Напомним: 12 октября Зеленский сообщил о создании "финансового Рамштайн".