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Зеленский: Из-за террора РФ экономика упала более чем на треть

"Украинская правда"Четверг, 13 октября 2022, 01:30
Зеленский: Из-за террора РФ экономика упала более чем на треть
ФОТО: ОП

В 2022 году российский террор привел к падению украинской экономики более чем на треть.

Источник: президент Владимир Зеленский на заседании по поддержке Украины под руководством правительства, группы Всемирного банка и МВФ

Прямая речь: "В этом году российский террор привел к падению украинской экономики более чем на треть. Так же на треть сократились и реальные доходы наших людей. Тысячи предприятий и объектов инфраструктуры разрушены. Миллионы людей стали внутренними переселенцами".

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Детали: По словам Зеленского, сейчас есть две ключевые государственные финансовые потребности:

  • 38 млрд долларов для покрытия дефицита государственного бюджета в следующем году - зарплаты учителей, врачей, социальные выплаты, пенсии;
  • 17 млрд долларов, верифицированные Всемирным банком и необходимые для восстановления критической инфраструктуры в пределах RDNA. Это школы, больницы, критическая транспортная и энергетическая инфраструктура, поврежденное жилье.

Также он сказал, что нужны целевые кредиты объемом 2 млрд долларов на восстановление электроэнергетической инфраструктуры после разрушений и для расширения экспорта в Европу. Украина нуждается в кредитных лимитах для закупок газа, угля к следующему отопительному сезону. Объем этого уровня поддержки - не менее 5 млрд долларов.

Зеленский сказал, что нужно утвердить программу сотрудничества с Международным валютным фондом как основной источник покрытия дефицита. По его словам, реалистичный объем - до 20 миллиардов долларов.

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Напомним: 12 октября Зеленский сообщил о создании "финансового Рамштайн". 

Темы: ЗеленскийэкономикаРосcия
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