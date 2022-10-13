Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Из-за террора РФ экономика упала более чем на треть

"Украинская правда"Четверг, 13 октября 2022, 01:30
ФОТО: ОП

В 2022 году российский террор привел к падению украинской экономики более чем на треть.

Источник: президент Владимир Зеленский на заседании по поддержке Украины под руководством правительства, группы Всемирного банка и МВФ

Прямая речь: "В этом году российский террор привел к падению украинской экономики более чем на треть. Так же на треть сократились и реальные доходы наших людей. Тысячи предприятий и объектов инфраструктуры разрушены. Миллионы людей стали внутренними переселенцами".

Детали: По словам Зеленского, сейчас есть две ключевые государственные финансовые потребности:

  • 38 млрд долларов для покрытия дефицита государственного бюджета в следующем году - зарплаты учителей, врачей, социальные выплаты, пенсии;
  • 17 млрд долларов, верифицированные Всемирным банком и необходимые для восстановления критической инфраструктуры в пределах RDNA. Это школы, больницы, критическая транспортная и энергетическая инфраструктура, поврежденное жилье.

Также он сказал, что нужны целевые кредиты объемом 2 млрд долларов на восстановление электроэнергетической инфраструктуры после разрушений и для расширения экспорта в Европу. Украина нуждается в кредитных лимитах для закупок газа, угля к следующему отопительному сезону. Объем этого уровня поддержки - не менее 5 млрд долларов.

Зеленский сказал, что нужно утвердить программу сотрудничества с Международным валютным фондом как основной источник покрытия дефицита. По его словам, реалистичный объем - до 20 миллиардов долларов.

Напомним: 12 октября Зеленский сообщил о создании "финансового Рамштайн". 

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ЗеленскийэкономикаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ПАСЕ приняла резолюцию о признании России террористическим режимом

В Беларуси постоянно находятся до тысячи российских военных, ожидается больше - Наев

Выстояли: Украина отказалась от веерных отключений света

В замке "Паланок" вместо венгерского турула установят тризуб

Зеленский поручил рассмотреть отмену безвиза с Беларусью

Украина получила $1,3 миллиарда от МВФ

Все новости...
Зеленский
Зеленский похвалился результатами оборонного "Рамштайна" и финансовым "Рамштайном"
В Беларуси прокомментировали предложение Зеленского о международной миссии на границе
Зеленский ввел в действие санкции против Януковича, Дерипаски и Курченко
Последние новости
16:31
Зеленский: Путин может применить ядерное оружие, если будет уверен, что за это ничего не будет
16:29
Защита неба поможет завершить войну в ближайшее время – Зеленский
16:26
Украина вернула из плена 20 воинов
16:21
Украина имеет лишь 10% от потребностей противовоздушной обороны - Зеленский
16:19
Путин снова говорит о попытках диверсий на "Турецком потоке"
16:07
Наконец-то дома: Украина вернула из России и оккупированных территорий 96 детей
16:00
Курс валют на 13 октября: гривня укрепляется по отношению к доллару и евро
15:56
картаПо всей Украине – воздушная тревога
15:50
исследованиеЗа менее 50 лет популяция животных на планете сократилась на 69%
15:48
ГБР выясняет причины падения истребителя в Винницкой области: могли задеть обломки дрона
Все новости...