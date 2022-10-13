У США представили стратегію нацбезпеки: Китай залишається найсерйознішим викликом

Білий дім представив стратегію національної безпеки – згідно з нею, навіть після вторгнення Росії в Україну Китай є найсерйознішим викликом глобальному порядку.

Джерело: Reuters

Деталі: Штати повинні виграти перегони економічних озброєнь з Китаєм, якщо вони сподіваються зберегти свій глобальний вплив.

Реклама:

Деніел Рассел, головний американський дипломат зі Східної Азії за колишнього президента Барака Обами, сказав, що стратегія відповідає заявленим пріоритетам президента США Джо Байдена - внутрішньому оновленню, зміцненню альянсів і демократичних інститутів, а також балансу між співпрацею і конкуренцією. Однак, стратегія явно змістилася в бік надмірного акценту на суперництво з Китаєм. За словами Рассела, хоча в документі міститься обіцянка уникати погляду на світ виключно через призму стратегічного суперництва, згадка про суперництво з Китаєм є в кожному розділі.

Рассел сказав, що документ зобов'язується створити найширшу коаліцію країн для розв'язання глобальних проблем, але це буде важко зробити без Китаю, і немає жодних вказівок на те, як можна забезпечити таку співпрацю.

У документі немає серйозних змін і не запроваджується нових доктрин зовнішньої політики. Натомість у ньому підкреслюється думка, що лідерство США є ключем до подолання таких глобальних загроз, як зміна клімату і зростання авторитаризму.

ВІДЕО ДНЯ

Радник із національної безпеки Джейк Салліван повторив коментарі Байдена, що США "переоцінюють" свої відносини з Саудівською Аравією після того, як минулого тижня ОПЕК+ оголосила про скорочення видобутку нафти.

Єдина згадка в документі Північної Кореї підкреслює обмеженість можливостей США щодо стримування її ядерної та ракетної програм.

Презентація стратегії була відкладена через вторгнення Росії в Україну.