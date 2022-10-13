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У США представили стратегію нацбезпеки: Китай залишається найсерйознішим викликом

"Українська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 02:15
У США представили стратегію нацбезпеки: Китай залишається найсерйознішим викликом
ФОТО: GETTY

Білий дім представив стратегію національної безпеки – згідно з нею, навіть після вторгнення Росії в Україну Китай є найсерйознішим викликом глобальному порядку.

Джерело: Reuters

Деталі:  Штати повинні виграти перегони економічних озброєнь з Китаєм, якщо вони сподіваються зберегти свій глобальний вплив.

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Деніел Рассел, головний американський дипломат зі Східної Азії за колишнього президента Барака Обами, сказав, що стратегія відповідає заявленим пріоритетам президента США Джо  Байдена - внутрішньому оновленню, зміцненню альянсів і демократичних інститутів, а також балансу між співпрацею і конкуренцією. Однак, стратегія явно змістилася в бік надмірного акценту на суперництво з Китаєм. За словами Рассела, хоча в документі міститься обіцянка уникати погляду на світ виключно через призму стратегічного суперництва, згадка про суперництво з Китаєм є  в кожному розділі.

Рассел сказав, що документ зобов'язується створити найширшу коаліцію країн для розв'язання глобальних проблем, але це буде важко зробити без Китаю, і немає жодних вказівок на те, як можна забезпечити таку співпрацю.

У документі немає  серйозних змін і не запроваджується нових доктрин зовнішньої політики. Натомість у ньому підкреслюється думка, що лідерство США є ключем до подолання таких глобальних загроз, як зміна клімату і зростання авторитаризму.

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Радник із національної безпеки Джейк Салліван повторив коментарі  Байдена, що США "переоцінюють" свої відносини з Саудівською Аравією після того, як минулого тижня ОПЕК+ оголосила про скорочення   видобутку нафти.

Єдина згадка в документі Північної Кореї підкреслює обмеженість можливостей США щодо стримування її ядерної та ракетної програм.

Презентація стратегії була відкладена через вторгнення Росії в Україну.

Теми: СШАКитай
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