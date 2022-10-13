В США представили стратегию нацбезопасности: Китай остается самым серьезным вызовом

Белый дом представил стратегию национальной безопасности - согласно ей, даже после вторжения России в Украину Китай является самым серьезным вызовом глобальному порядку.

Источник: Reuters

Детали: Штаты должны выиграть гонку экономических вооружений с Китаем, если они надеются сохранить свое глобальное влияние.

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Дэниел Рассел, главный американский дипломат по Восточной Азии при бывшем президенте Бараке Обаме, сказал, что стратегия соответствует заявленным приоритетам президента США Джо Байдена - внутреннему обновлению, укреплению альянсов и демократических институтов, а также балансу между сотрудничеством и конкуренцией. Однако, стратегия явно сместилась в сторону чрезмерного акцента на соперничество с Китаем. По словам Рассела, хотя в документе содержится обещание избегать взгляда на мир исключительно через призму стратегического соперничества, упоминание о соперничестве с Китаем есть в каждом разделе.

Рассел сказал, что документ обязуется создать широчайшую коалицию стран для решения глобальных проблем, но это будет трудно сделать без Китая, и нет никаких указаний на то, как можно обеспечить такое сотрудничество.

В документе нет серьезных изменений и не вводится новых доктрин внешней политики. Зато в нем подчеркивается мысль, что лидерство США является ключом к преодолению таких глобальных угроз, как изменение климата и рост авторитаризма.

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Советник по национальной безопасности Джейк Салливан повторил комментарии Байдена, что США "переоценивают" свои отношения с Саудовской Аравией после того, как на прошлой неделе ОПЕК+ объявила о сокращении добычи нефти.

Единственное упоминание в документе Северной Кореи подчеркивает ограниченность возможностей США по сдерживанию ее ядерной и ракетной программ.

Презентация стратегии была отложена из-за вторжения России в Украину.