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ISW: Росіяни перекинули в Україну військових від Корпусу вартових ісламської революції

"Українська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 04:49
ISW: Росіяни перекинули в Україну військових від Корпусу вартових ісламської революції
ФОТО: MIL.IN.UA

Росіяни, імовірно, перекинули на окуповані території України пов'язаних із Корпусом вартових ісламської революції  іранських військовослужбовців, аби навчити російських військових користуватися дронами Shahed-136.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: ISW  з посиланням на Центр національного спротиву повідомив, що російські війська привезли невстановлену кількість іранських інструкторів до Джанкою у Криму, Залізного Порту і Гладівців у Херсонській області для навчання російських військ використанню ударних безпілотників. Центр заявив, що іранські інструктори безпосередньо контролюють запуск "Шахедів" по цивільних об'єктах в Україні, в тому числі в Миколаївській та Одеській областях.

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КВІР, імовірно, є основним оператором іранських безпілотників, тому ці іранські інструктори можуть бути співробітниками КВІР або пов'язаними з ним особами.

Знати більше: ISW: "Шахеди" не вплинуть на хід війни, росіяни використовують їх для терору

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Теми: війнаІранбезпілотникиРосія
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