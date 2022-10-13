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ISW: Россияне перебросили в Украину военных от Корпуса стражей исламской революции

"Украинская правда"Четверг, 13 октября 2022, 04:49
ФОТО: MIL.IN.UA

Россияне, вероятно, перебросили на оккупированные территории Украины связанных с Корпусом стражей исламской революции иранских военнослужащих, чтобы научить российских военных пользоваться дронами Shahed-136.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: ISW со ссылкой на Центр национального сопротивления сообщил, что российские войска привезли неустановленное количество иранских инструкторов в Джанкой в Крыму, Железный Порт и Гладовцы в Херсонской области для обучения российских войск использованию ударных беспилотников. Центр заявил, что иранские инструкторы непосредственно контролируют запуск "Шахедов" по гражданским объектам в Украине, в том числе в Николаевской и Одесской областях.

КСИР, предположительно, является основным оператором иранских беспилотников, поэтому эти иранские инструкторы могут быть сотрудниками КСИР или связанными с ним лицами.

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Темы: войнаИранбеспилотникиРосcия
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