Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ISW: Россияне перебросили в Украину военных от Корпуса стражей исламской революции

"Украинская правда"Четверг, 13 октября 2022, 04:49
ISW: Россияне перебросили в Украину военных от Корпуса стражей исламской революции
ФОТО: MIL.IN.UA

Россияне, вероятно, перебросили на оккупированные территории Украины связанных с Корпусом стражей исламской революции иранских военнослужащих, чтобы научить российских военных пользоваться дронами Shahed-136.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: ISW со ссылкой на Центр национального сопротивления сообщил, что российские войска привезли неустановленное количество иранских инструкторов в Джанкой в Крыму, Железный Порт и Гладовцы в Херсонской области для обучения российских войск использованию ударных беспилотников. Центр заявил, что иранские инструкторы непосредственно контролируют запуск "Шахедов" по гражданским объектам в Украине, в том числе в Николаевской и Одесской областях.

Реклама:

КСИР, предположительно, является основным оператором иранских беспилотников, поэтому эти иранские инструкторы могут быть сотрудниками КСИР или связанными с ним лицами.

Знать бальше: ISW: "Шахеды" не повлияют на ход войны, россияне используют их для террора

Знать больше: Летающие смертоносные мопеды. Откуда взялись иранские беспилотники "Шахеды" и "Мохаджеры", как они работают и чем с ними бороться

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаИранбеспилотникиРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
война
ВСУ продолжают сдерживать наступление врага под Марьинкой – Генштаб
Зеленский пойдет на выборы, если они будут во время войны: "Не брошу государство"
В России "героя СВО" наградили – дровами, льдом и центральным отоплением
Последние новости
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
Все новости...
Реклама: