Британія передасть Україні ракети для NASAMS

Британія оголосила про передачу Україні ракет AMRAAM для систем протиповітряної оборони NASAMS.

Джерело: міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес, якого цитує Reuters

Пряма мова: "Останні невибіркові удари Росії по цивільних районах України вимагають подальшої підтримки тих, хто прагне захистити свою країну. Тому сьогодні я санкціонував постачання зенітних ракет AMRAAM в Україну".

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Деталі: Британія заявила, що вдосконалені ракети AMRAAM, які поставлять найближчими тижнями, можуть бути використані разом із системою протиповітряної оборони NASAMS, яку обіцяють Сполучені Штати.

Лондон надасть також сотні додаткових зенітних ракет інших типів, безпілотники і ще 18 гаубиць.

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Що передувало: 11 жовтня координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Вашингтон працює над прискореним постачанням Україні систем NASAMS.