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Британия передаст Украине ракеты для NASAMS

"Украинская правда"Четверг, 13 октября 2022, 05:45
ФОТО: GETTY

Британия объявила о передаче Украине ракет AMRAAM для систем противовоздушной обороны NASAMS.

Источник: министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, которого цитирует Reuters

Прямая речь: "Последние неизбирательные удары России по гражданским районам Украины требуют дальнейшей поддержки тех, кто стремится защитить свою страну. Поэтому сегодня я санкционировал поставки зенитных ракет AMRAAM в Украину".

Детали: Великобритания заявила, что усовершенствованные ракеты AMRAAM, которые поставят в ближайшие недели, могут быть использованы вместе с системой противовоздушной обороны NASAMS, которую обещают Соединенные Штаты.

Лондон предоставит также сотни дополнительных зенитных ракет других типов, беспилотники и еще 18 гаубиц.

Знать больше: Небо под зонтиком. Как работает противовоздушная оборона и почему важны NASAMS и IRIS-T

Что предшествовало: 11 октября координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби  заявил, что Вашингтон работает над ускоренной поставкой Украине систем NASAMS.

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Темы: войнаВеликобританияоружие
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