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Комітет захисту журналістів вимагає розслідувати залякування команди Михайла Ткача

"Українська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 07:05
МИХАЙЛО ТКАЧ, СКРИНШОТ

Комітет захисту журналістів (CPJ) вимагає розслідувати переслідування команди "Української правди" та перешкоджання професійній діяльності журналіста  Михайла Ткача.

Джерело: CPJ

Дослівно: "Українська влада має швидко розслідувати нещодавнє переслідування членів розслідувальної групи "Української правди" і забезпечити безпечну роботу представників ЗМІ".

Деталі: Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва сказала CPJ, що не було жодної публічної реакції з боку Національної поліції та всіх посадових осіб, відповідальних за реагування на подібні інциденти.

Передісторія:

  • 10 жовтня Михайло Ткач заявив про злочин і перешкоджання його професійній діяльності, а також залякування команди розслідувачів.
  • Ввечері 10 жовтня додому до водія знімальної групи розслідувачів УП прийшли шестеро чоловіків, які назвалися поліцейськими. Вони звинуватили водія у скоєнні ДТП і розпитували його родину, де розташований офіс "Української правди". Коли водієві передали слухавку, чоловіки пішли з помешкання. 
  • За словами очевидців, ці невідомі прибули не на поліцейському авто, а пішки. Четверо з них були у військовій формі.
  • Михайло Ткач пов'язує цей інцидент із матеріалом про столичних мажорів-гонщиків, які у воєнний час влаштовують перегони й лякають гуркотом жителів.  Він припускає, що команду розслідувачів "Української правди" залякують фігуранти цього матеріалу.
  • Одразу після виходу сюжету "Форсаж під час війни" Михайло отримував багато анонімних повідомлень та дзвінків.

Теми: ЗМІсвобода словаКиїв
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