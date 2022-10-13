Комітет захисту журналістів вимагає розслідувати залякування команди Михайла Ткача

Комітет захисту журналістів (CPJ) вимагає розслідувати переслідування команди "Української правди" та перешкоджання професійній діяльності журналіста Михайла Ткача.

Джерело: CPJ

Дослівно: "Українська влада має швидко розслідувати нещодавнє переслідування членів розслідувальної групи "Української правди" і забезпечити безпечну роботу представників ЗМІ".

Деталі: Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва сказала CPJ, що не було жодної публічної реакції з боку Національної поліції та всіх посадових осіб, відповідальних за реагування на подібні інциденти.

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