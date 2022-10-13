Комітет захисту журналістів вимагає розслідувати залякування команди Михайла Ткача
Четвер, 13 жовтня 2022, 07:05
Комітет захисту журналістів (CPJ) вимагає розслідувати переслідування команди "Української правди" та перешкоджання професійній діяльності журналіста Михайла Ткача.
Джерело: CPJ
Дослівно: "Українська влада має швидко розслідувати нещодавнє переслідування членів розслідувальної групи "Української правди" і забезпечити безпечну роботу представників ЗМІ".
Деталі: Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва сказала CPJ, що не було жодної публічної реакції з боку Національної поліції та всіх посадових осіб, відповідальних за реагування на подібні інциденти.
Передісторія:
- 10 жовтня Михайло Ткач заявив про злочин і перешкоджання його професійній діяльності, а також залякування команди розслідувачів.
- Ввечері 10 жовтня додому до водія знімальної групи розслідувачів УП прийшли шестеро чоловіків, які назвалися поліцейськими. Вони звинуватили водія у скоєнні ДТП і розпитували його родину, де розташований офіс "Української правди". Коли водієві передали слухавку, чоловіки пішли з помешкання.
- За словами очевидців, ці невідомі прибули не на поліцейському авто, а пішки. Четверо з них були у військовій формі.
- Михайло Ткач пов'язує цей інцидент із матеріалом про столичних мажорів-гонщиків, які у воєнний час влаштовують перегони й лякають гуркотом жителів. Він припускає, що команду розслідувачів "Української правди" залякують фігуранти цього матеріалу.
- Одразу після виходу сюжету "Форсаж під час війни" Михайло отримував багато анонімних повідомлень та дзвінків.