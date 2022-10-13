Комитет защиты журналистов требует расследовать запугивание команды Михаила Ткача

Комитет защиты журналистов (CPJ) требует расследовать преследование команды "Украинской правды" и препятствование профессиональной деятельности журналиста Михаила Ткача.

Источник: CPJ

Дословно: "Украинская власть должна быстро расследовать недавнее преследование членов расследовательской группы "Украинской правды" и обеспечить безопасную работу представителей СМИ".

Детали: Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева сказала CPJ, что не было никакой публичной реакции со стороны Национальной полиции и всех должностных лиц, ответственных за реагирование на подобные инциденты.

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