Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Комитет защиты журналистов требует расследовать запугивание команды Михаила Ткача

"Украинская правда"Четверг, 13 октября 2022, 07:05
МИХАИЛ ТКАЧ, СКРИНШОТ

Комитет защиты журналистов (CPJ) требует расследовать преследование команды "Украинской правды" и препятствование профессиональной деятельности журналиста Михаила Ткача.

Источник: CPJ

Дословно: "Украинская власть должна быстро расследовать недавнее преследование членов расследовательской группы "Украинской правды" и обеспечить безопасную работу представителей СМИ".

Детали: Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева сказала CPJ, что не было никакой публичной реакции со стороны Национальной полиции и всех должностных лиц, ответственных за реагирование на подобные инциденты.

Предыстория:

  • 10 октября Михаил Ткач заявил о преступлении и препятствовании его профессиональной деятельности, а также запугивании команды расследователей.
  • Вечером 10 октября домой к водителю съемочной группы расследователей УП пришли шестеро мужчин, которые назвались полицейскими. Они обвинили водителя в совершении ДТП и расспрашивали его семью, где находится офис "Украинской правды". Когда водителю передали трубку, мужчины ушли из квартиры. 
  • По словам очевидцев, эти неизвестные прибыли не на полицейском авто, а пешком. Четверо из них были в военной форме.
  • Михаил Ткач связывает этот инцидент с материалом о столичных мажорах-гонщиках, которые в военное время устраивают гонки и пугают грохотом жителей.  Он предполагает, что команду расследователей "Украинской правды" запугивают фигуранты этого материала.
  • Сразу после выхода сюжета "Форсаж во время войны" Михаил получал много анонимных сообщений и звонков.

Темы: СМИсвобода словаКиев
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

обновлено, видеоВ Белгородской области детонирует склад с боеприпасами – местные власти

Генсек НАТО прокомментировал, каким будет ответ Альянса в случае ядерного удара РФ по Украине

Россия угрожает выйти из "зерновой сделки", если не будут выполнены ее требования

"Начали входить в революционную ситуацию": чиновники и бизнесмены РФ опустошены – WP

Обновлено Боррель пригрозил российской армии "полным уничтожением" в случае ядерного удара РФ по Украине

Посол Украины раскритиковал идею отмены безвиза для белорусов

Все новости...
СМИ
Украина переместила часть ПВО к линии фронта, уменьшив защиту других регионов – FT
Журналист УП Ткач заявил о препятствовании его профессиональной деятельности
На освобожденную Харьковщину начали возвращать украинское радио
Последние новости
22:02
В больнице умер мальчик, которого достали из-под завалов дома в Николаеве
21:51
"Динамо" в четвертый раз подряд проиграло в Лиге Европы
21:36
Меркель: решение получать газ из РФ было "очень рациональным"
21:28
КНДР направила истребители в сторону Южной Кореи и запустила очередную баллистическую ракету
21:02
В Киеве пройдут спортивные соревнования в поддержку защитников "Азовстали"
21:02
фотоГендиректор МАГАТЭ провел переговоры с Кулебой в "киевском бункере"
20:58
Кулеба призвал не дать РФ сорвать "зерновой коридор" через Черное море
20:57
обновленоРоссия наносит удары по Харькову, есть обесточивания – мэр
20:46
Ермак поставил "ультиматум" Красному Кресту: требует посетить Оленевку
20:41
МИД заявил о планах России устроить диверсию на "Турецком потоке" и обвинить Украину
Все новости...