Комитет защиты журналистов требует расследовать запугивание команды Михаила Ткача

Комитет защиты журналистов (CPJ) требует расследовать преследование команды "Украинской правды" и препятствование профессиональной деятельности журналиста Михаила Ткача.

Источник: CPJ

Дословно: "Украинская власть должна быстро расследовать недавнее преследование членов расследовательской группы "Украинской правды" и обеспечить безопасную работу представителей СМИ".

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Детали: Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева сказала CPJ, что не было никакой публичной реакции со стороны Национальной полиции и всех должностных лиц, ответственных за реагирование на подобные инциденты.

Предыстория:

10 октября Михаил Ткач заявил о преступлении и препятствовании его профессиональной деятельности, а также запугивании команды расследователей.

Вечером 10 октября домой к водителю съемочной группы расследователей УП пришли шестеро мужчин, которые назвались полицейскими. Они обвинили водителя в совершении ДТП и расспрашивали его семью, где находится офис "Украинской правды". Когда водителю передали трубку, мужчины ушли из квартиры.

По словам очевидцев, эти неизвестные прибыли не на полицейском авто, а пешком. Четверо из них были в военной форме.

Михаил Ткач связывает этот инцидент с материалом о столичных мажорах-гонщиках, которые в военное время устраивают гонки и пугают грохотом жителей. Он предполагает, что команду расследователей "Украинской правды" запугивают фигуранты этого материала.

Сразу после выхода сюжета "Форсаж во время войны" Михаил получал много анонимных сообщений и звонков.