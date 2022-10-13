Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Захисники за добу знищили 420 окупантів, 6 гелікоптерів та 33 БПЛА — Генштаб

Станіслав ПогоріловЧетвер, 13 жовтня 2022, 09:12
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Збройні сили знищили 420 окупантів, 6 гелікоптерів та 6 танків, кількість вбитих загарбників з початку агресії досягла 63 800 людей.

Джерело: зведення Генштабу

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 63 800 (+420) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2511 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5167 (+11) од,
  • артилерійських систем – 1556 (+17) од,
  • РСЗВ – 357 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 183 (+0) од,
  • літаків – 268 (+0) од,
  • гелікоптерів – 240 (+6) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1182 (+33),
  • крилатих ракет ‒ 316 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3935 (+9) од,
  • спеціальної техніки ‒ 140 (+0).

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаУкраїнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія перекинула бомбардувальники, здатні нести ядерний заряд, до кордону з Норвегією – ЗМІ

Мобілізовані росіяни як "гарматне м’ясо" створюють відчутний тиск на захисників – Зеленський

Генсек НАТО прокоментував, чи готує Альянс фізичну відповідь у разі ядерного удару РФ по Україні

Росія погрожує вийти із "зернової угоди", якщо не будуть виконані її вимоги

"Почали входити в революційну ситуацію": чиновники й бізнесмени РФ спустошені – WP

Оновлено Боррель пригрозив російській армії "повним знищенням" у разі ядерного удару РФ по Україні

Усі новини...
війна
У Росії заявили, що прийняття України до НАТО може призвести до Третьої світової війни
Британська розвідка: росіяни очікують на бої у Херсоні
Нічний удар по Миколаєву: з-під завалів дістали постраждалу дитину, ще 7 людей шукають, 1 людина загинула
Останні новини
23:44
Конгрес викликає Трампа для свідчень у справі штурму Капітолія
23:37
Одесит заплатить 100 тисяч: хотів параду окупантів у Києві й залякував
23:21
Франція вперше почала постачати газ Німеччині на тлі енергетичної кризи
23:13
Росія перекинула бомбардувальники, здатні нести ядерний заряд, до кордону з Норвегією – ЗМІ
23:07
фотоВ Україні загинув московський чиновник, якого без підготовки кинули на фронт – ЗМІ
23:06
Мобілізовані росіяни як "гарматне м’ясо" створюють відчутний тиск на захисників – Зеленський
22:49
Зеленський: Червоний Хрест – не клуб із привілеями, він має зобов’язання
22:29
"Роснефть" судиться з урядом Німеччини через вилучення дочірніх компаній
22:02
У лікарні помер хлопчик, якого дістали з-під завалів будинку у Миколаєві
21:51
"Динамо" вчетверте поспіль програло у Лізі Європи
Усі новини...