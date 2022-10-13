Захисники за добу знищили 420 окупантів, 6 гелікоптерів та 33 БПЛА — Генштаб
Четвер, 13 жовтня 2022, 09:12
За минулу добу Збройні сили знищили 420 окупантів, 6 гелікоптерів та 6 танків, кількість вбитих загарбників з початку агресії досягла 63 800 людей.
Джерело: зведення Генштабу
Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 63 800 (+420) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2511 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5167 (+11) од,
- артилерійських систем – 1556 (+17) од,
- РСЗВ – 357 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 183 (+0) од,
- літаків – 268 (+0) од,
- гелікоптерів – 240 (+6) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1182 (+33),
- крилатих ракет ‒ 316 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3935 (+9) од,
- спеціальної техніки ‒ 140 (+0).
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