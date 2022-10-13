Захисники за добу знищили 420 окупантів, 6 гелікоптерів та 33 БПЛА — Генштаб

За минулу добу Збройні сили знищили 420 окупантів, 6 гелікоптерів та 6 танків, кількість вбитих загарбників з початку агресії досягла 63 800 людей.

Джерело: зведення Генштабу

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 63 800 (+420) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2511 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 5167 (+11) од,

артилерійських систем – 1556 (+17) од,

РСЗВ – 357 (+2) од,

засобів ППО ‒ 183 (+0) од,

літаків – 268 (+0) од,

гелікоптерів – 240 (+6) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1182 (+33),

крилатих ракет ‒ 316 (+0),

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3935 (+9) од,

спеціальної техніки ‒ 140 (+0).