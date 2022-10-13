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Захисники за добу знищили 420 окупантів, 6 гелікоптерів та 33 БПЛА — Генштаб

Станіслав ПогоріловЧетвер, 13 жовтня 2022, 09:12
Захисники за добу знищили 420 окупантів, 6 гелікоптерів та 33 БПЛА — Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Збройні сили знищили 420 окупантів, 6 гелікоптерів та 6 танків, кількість вбитих загарбників з початку агресії досягла 63 800 людей.

Джерело: зведення Генштабу

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 63 800 (+420) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2511 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5167 (+11) од,
  • артилерійських систем – 1556 (+17) од,
  • РСЗВ – 357 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 183 (+0) од,
  • літаків – 268 (+0) од,
  • гелікоптерів – 240 (+6) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1182 (+33),
  • крилатих ракет ‒ 316 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3935 (+9) од,
  • спеціальної техніки ‒ 140 (+0).

Теми: війнаУкраїнаРосія
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