Захисники за добу знищили 420 окупантів, 6 гелікоптерів та 33 БПЛА — Генштаб

За минулу добу Збройні сили знищили 420 окупантів, 6 гелікоптерів та 6 танків, кількість вбитих загарбників з початку агресії досягла 63 800 людей.

Джерело: зведення Генштабу

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.10 орієнтовно склали: