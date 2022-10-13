Защитники за сутки уничтожили 420 оккупантов, 6 вертолетов и 33 БПЛА — Генштаб
Четверг, 13 октября 2022, 09:12
За минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 420 оккупантов, 6 вертолетов и 6 танков, количество убитых захватчиков с начала агрессии достигло 63800 человек.
Источник: сводка Генштаба
Детали: Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.10 ориентировочно составили:
- личного состава - около 63800 (+420) человек ликвидировано,
- танков - 2511 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 5167 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 1556 (+17) ед,
- РСЗО - 357 (+2) ед,
- средств ПВО - 183 (+0) ед,
- самолетов - 268 (+0) ед,
- вертолетов - 240 (+6) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1182 (+33),
- крылатых ракет - 316 (+0),
- кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3935 (+9) ед,
- специальной техники - 140 (+0).
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