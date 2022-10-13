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Защитники за сутки уничтожили 420 оккупантов, 6 вертолетов и 33 БПЛА — Генштаб

Станислав ПогориловЧетверг, 13 октября 2022, 09:12
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 420 оккупантов, 6 вертолетов и 6 танков, количество убитых захватчиков с начала агрессии достигло 63800 человек.

Источник: сводка Генштаба

Детали: Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.10 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 63800 (+420) человек ликвидировано,
  • танков - 2511 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 5167 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 1556 (+17) ед,
  • РСЗО - 357 (+2) ед,
  • средств ПВО - 183 (+0) ед,
  • самолетов - 268 (+0) ед,
  • вертолетов - 240 (+6) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1182 (+33),
  • крылатых ракет - 316 (+0),
  • кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3935 (+9) ед,
  • специальной техники - 140 (+0).

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Темы: войнаУкраинаРосcия
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