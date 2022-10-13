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Зеленський доручив розглянути скасування безвізу з Білоруссю

Олександр ШумілінЧетвер, 13 жовтня 2022, 10:48
Фото ілюстративне

Президент Володимир Зеленський запропонував Кабінету міністрів розглянути питання скасування безвізового режиму із Білоруссю.  

Джерело: відповідь Зеленського напетицію

Деталі: Петиція була розміщена 4 липня громадянином К.В.Савровим і набрала 25 тисяч голосів.

Зеленський у відповіді вказав, що кордон України з Білоруссю закритий на в’їзд для громадян Білорусі та інших іноземців відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 року № 188-р "Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон і пункти контролю".

Пряма мова: "Таким чином, усі пункти пропуску на кордоні із Білоруссю зачинені, окрім одного на Волині, що працює в обмеженому режимі, де здійснюється оформлення громадян України, які повертаються на територію нашої країни.

Наразі Кабінету Міністрів України запропоновано розглянути порушене в електронній петиції питання відповідно до компетенції, а також продовжити відповідну роботу з урахуванням розвитку ситуації, реалізації заходів із захисту національних інтересів нашої держави та її громадян."

Передісторія: З 1 липня почало діяти рішення про візовий режим із Російською Федерацією.

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Теми: Білорусьвійнавізи
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