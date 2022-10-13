Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский поручил рассмотреть отмену безвиза с Беларусью

Александр ШумилинЧетверг, 13 октября 2022, 10:48
Зеленский поручил рассмотреть отмену безвиза с Беларусью

Президент Владимир Зеленский предложил Кабинету министров рассмотреть вопрос отмены безвизового режима с Беларусью. 

Источник: ответ Зеленского на петицию

Детали: Петиция была размещена 4 июля гражданином К.В.Савровым и набрала 25 тысяч голосов.

Реклама:

Зеленский в ответе указал, что граница Украины с Беларусью закрыта на въезд для граждан Беларуси и других иностранцев в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 26 февраля 2022 года № 188-р "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пункты контроля".

Прямая речь: "Таким образом, все пункты пропуска на границе с Беларусью закрыты, кроме одного на Волыни, работающего в ограниченном режиме, где осуществляется оформление граждан Украины, которые возвращаются на территорию нашей страны.

Сейчас Кабинету Министров Украины предложено рассмотреть затронутый в электронной петиции вопрос в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов нашего государства и его граждан."

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: С 1 июля начало действовать решение о визовом режиме с Российской Федерацией.

Темы: Беларусьвойнавизы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Беларусь
Послов РФ и Беларуси снова пригласят на вручение Нобелевской премии в Стокгольме
Буданов: Беларусь не готова применять ядерное оружие, но тренируется
Кремль вывезет "вагнеровцев" из Беларуси в страны Африки - Сопротыв
Последние новости
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
Все новости...
Реклама: