Зеленский поручил рассмотреть отмену безвиза с Беларусью

Президент Владимир Зеленский предложил Кабинету министров рассмотреть вопрос отмены безвизового режима с Беларусью.

Источник: ответ Зеленского на петицию

Детали: Петиция была размещена 4 июля гражданином К.В.Савровым и набрала 25 тысяч голосов.

Зеленский в ответе указал, что граница Украины с Беларусью закрыта на въезд для граждан Беларуси и других иностранцев в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 26 февраля 2022 года № 188-р "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пункты контроля".

Прямая речь: "Таким образом, все пункты пропуска на границе с Беларусью закрыты, кроме одного на Волыни, работающего в ограниченном режиме, где осуществляется оформление граждан Украины, которые возвращаются на территорию нашей страны.

Сейчас Кабинету Министров Украины предложено рассмотреть затронутый в электронной петиции вопрос в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов нашего государства и его граждан."

Предыстория: С 1 июля начало действовать решение о визовом режиме с Российской Федерацией.