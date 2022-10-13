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Мер Бєлгорода повідомив, що у місті спрацювала ППО, уламки "невідомого об'єкту" впали на багатоповерхівку

Олександр ШумілінЧетвер, 13 жовтня 2022, 13:14
Фото: Baza

Мер російського Бєлгорода повідомив, що над містом спрацювала ППО. В місцевих соцмережах пишуть, що шматки об’єкта впали на багатоповерховий будинок.

Джерело: повідомлення мера Бєлгорода Антона Іванова, фото і відео публікує місцевий канал, Baza  

Пряма мова: "Сьогодні знову спрацювало ППО. Є пошкодження в будинку на вул. Губкіна, 42г. Виїхав на місце. Усі служби вже там. Буду інформувати".

Деталі: Пізніше Іванов розповів, що постраждалих немає, а на будинок впав "невідомий об'єкт".

Передісторія: 11 жовтня губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що у місті Щебекине Бєлгородської області горить електропідстанція і кілька тисяч окупантів залишилися без світла.

Теми: ППОРосія
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