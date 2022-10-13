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Мэр Белгорода сообщил, что в городе сработала ПВО, обломки "неизвестного объекта" упали на многоэтажку

Александр ШумилиЧетверг, 13 октября 2022, 13:14

Мэр российского Белгорода сообщил, что над городом сработала ПВО. В местных соцсетях пишут, что куски объекта упали на многоэтажный дом.

Источник: сообщение мэра Белгорода Антона Иванова, фото и видео публикует местный канал, Baza 

Прямая речь: "Сегодня снова сработало ПВО. Есть повреждения в доме на ул. Губкина, 42г. Выехал на место. Все службы уже там. Буду информировать".

Детали: Позже Иванов рассказал, что пострадавших нет, а на дом упал "неизвестный объект".

Предыстория: 11 октября губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в городе Щебекине Белгородской области горит электроподстанция и несколько тысяч оккупантов остались без света.

Темы: ПВОРосcия
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