Мэр Белгорода сообщил, что в городе сработала ПВО, обломки "неизвестного объекта" упали на многоэтажку
Четверг, 13 октября 2022, 13:14
Мэр российского Белгорода сообщил, что над городом сработала ПВО. В местных соцсетях пишут, что куски объекта упали на многоэтажный дом.
Источник: сообщение мэра Белгорода Антона Иванова, фото и видео публикует местный канал, Baza
Прямая речь: "Сегодня снова сработало ПВО. Есть повреждения в доме на ул. Губкина, 42г. Выехал на место. Все службы уже там. Буду информировать".
Детали: Позже Иванов рассказал, что пострадавших нет, а на дом упал "неизвестный объект".
Предыстория: 11 октября губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в городе Щебекине Белгородской области горит электроподстанция и несколько тысяч оккупантов остались без света.