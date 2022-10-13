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Як і чим партнери збираються закрити українське небо, стане зрозуміло в жовтні - Резніков

"Українська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 14:16
Як і чим партнери збираються закрити українське небо, стане зрозуміло в жовтні - Резніков
Фото: Facebook Резнікова

Міністр оборони України Олексій Резніков каже, що розуміння того, що, коли і як може бути поставлене партнерами у сфері протиповітряної оборони, щоб закрити українське небо, з’явиться у жовтні.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує Резнікова

Пряма мова: "Головне, що політичне рішення ухвалено. Далі буде відпрацювання… Я за те, щоб наші очікування були виправдані - завтра небо не буде закрите… Це дорогі системи, складні, для яких треба навчатися - це щоб не було ілюзій, що все зміниться завтра".

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"На 100% небо закрити не можна - це, щоб не було ілюзій. Питання лише у відсотках можливого ураження - на сьогодні наші славні сили ППО збивають системно до 50% усіх загроз наявними ресурсами. Тому, якщо ми доведемо до 60%-70%-80% - це буде чудово. Це перше.

Друге - коротка дальність, середня і далека - 40-80-200 км - приблизно так діляться ці системи. І вони можуть бути різними - ЗРК - це також система ППО, навіть "Стінгери" - це ППО. Нам потрібно дивитися, де у нас існують прогалини, такі як об'єкти критичної інфраструктури".

Деталі: За словами глави оборонного відомства, у рамках Контактної групи у форматі "Рамштайн", яка є "американським проєктом", Пентагон "вчора надіслав усім публічний сигнал, що починаємо працювати, щоб максимально прискорити допомогу Україні".

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Пряма мова: "Протягом двох тижнів у нас буде розуміння, приблизно хто і що дає нам - хтось дає нам ракети тощо - наразі вони вивчають. Наступний місяць дасть нам відповідь на це запитання - коли, скільки і як".

Передісторія:

  • Міністр оборони США Ллойд Остін та топ-командувач армії США Марк Міллі зазначили, що на 6-й зустрічі "Рамштайн" 12 жовтня союзники обговорювали способи якнайшвидше посилити протиповітряну оборону України та створити багаторівневу систему захисту від загроз з повітря. 
  • Окрім засідання групи у форматі "Рамштайн", в Брюсселі також проходила зустріч міністрів оборони країн НАТО. Генсек НАТО повідомив, що посилення протиповітряної оборони України стане топ-пріоритетом зустрічі.

Теми: ППОРезніковвійна
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