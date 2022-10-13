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Как и чем партнеры собираются закрыть украинское небо, станет понятно в октябре - Резников

"Украинская правда"Четверг, 13 октября 2022, 14:16
Как и чем партнеры собираются закрыть украинское небо, станет понятно в октябре - Резников
Фото: Facebook Резникова

Министр обороны Украины Алексей Резников говорит, что понимание того, что, когда и как может быть поставлено партнерами в сфере противовоздушной обороны, чтобы закрыть украинское небо, появится в октябре.

Источник: "Интерфакс-Украина", который цитирует Резникова

Прямая речь: "Главное, что политическое решение принято. Далее будет отработка... Я за то, чтобы наши ожидания были оправданы - завтра небо не будет закрыто... Это дорогие системы, сложные, для которых надо учиться - это чтобы не было иллюзий, что все изменится завтра".

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"На 100% небо закрыть нельзя - это, чтобы не было иллюзий. Вопрос лишь в процентах возможного поражения - на сегодня наши славные силы ПВО сбивают системно до 50% всех угроз имеющимися ресурсами. Поэтому, если мы доведем до 60%-70%-80% - это будет замечательно. Это первое.

Второе - короткая дальность, средняя и дальняя - 40-80-200 км - примерно так делятся эти системы. И они могут быть разными - ЗРК - это также система ПВО, даже "Стингеры" - это ПВО. Нам нужно смотреть, где у нас существуют пробелы, такие как объекты критической инфраструктуры".

Детали: По словам главы оборонного ведомства, в рамках Контактной группы в формате "Рамштайн", которая является "американским проектом", Пентагон "вчера направил всем публичный сигнал, что начинаем работать, чтобы максимально ускорить помощь Украине".

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Прямая речь: "В течение двух недель у нас будет понимание, примерно кто и что дает нам - кто-то дает нам ракеты и т.д. - пока они изучают. Следующий месяц даст нам ответ на этот вопрос - когда, сколько и как".

Предыстория:

  • Министр обороны США Ллойд Остин и топ-командующий армии США Марк Милли отметили, что на 6-й встрече "Рамштайн" 12 октября союзники обсуждали способы как можно быстрее усилить противовоздушную оборону Украины и создать многоуровневую систему защиты от угроз с воздуха.
  • Кроме заседания группы в формате "Рамштайн", в Брюсселе также проходила встреча министров обороны стран НАТО. Генсек НАТО сообщил, что усиление противовоздушной обороны Украины станет топ-приоритетом встречи.

Темы: ПВОРезниковвойна
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